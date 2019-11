Rifiuti, la raccolta costa 300 euro a famiglia: aumenti in metà dei capoluoghi A esaminare le tariffe dei 112 capoluoghi di provincia è l’ultimo report di Cittadinanzattiva sui «Rifiuti urbani, costi qualità e tutele». Si vai dai 504 euro all’anno chiesti per famiglia a Catania, ai 121 euro di Potenza di Michela Finizio

(ANSA)

Trecento euro all’anno. È il costo medio sostenuto nel 2019 dalle famiglie per la raccolta dei rifiuti nel nostro Paese. Da nord a sud le differenze territoriali sono molto marcate: la regione più economica è il Trentino Alto Adige con 190 euro, la più costosa la Campania con 421 euro. Stringendo il focus sulle città, invece, “il costo della spazzatura” è più alto a Catania dove si pagano in media 504 euro all’anno, in aumento del 15,9% rispetto al 2018. Più economica, invece, la città di Potenza il servizio di smaltimento si aggira sui 121 euro, in calo del 13,7% su base annua.

Il costo dei rifiuti nelle Regioni

I trend e gli aumenti

A esaminare le tariffe Tari dei 112 capoluoghi di provincia è l’ultimo report di Cittadinanzattiva sui «Rifiuti urbani, costi qualità e tutele». Sono state riscontrati aumenti in circa la metà delle città (51 capoluoghi). Tariffe stabili, invece, in 27 capoluoghi e in diminuzione in 34. Il quadro emerge dalla rilevazione dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, la onlus di partecipazione civica che opera in Italia e in Europa dal 1978 per la promozione e la tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori.

La rilevazione è realizzata nell’ambito del progetto «Consapevolmente consumatore, ugualmente cittadino», finanziato dal ministero dello Sviluppo economico (Dm 7 febbraio 2018).

L’indagine sui costi sostenuti dai cittadini per lo smaltimento dei rifiuti in tutti i capoluoghi di provincia prende come riferimento nel 2019 una famiglia tipo composta da 3 persone ed una casa di proprietà di 100 metri quadri. A Matera quest’anno si registra l’incremento più elevato (+19,1%), a Trapani la diminuzione più consistente (-16,8%).

Le aree geografiche

A livello di aree geografiche, i rifiuti costano meno al Nord (in media 258 euro), segue il Centro (299 euro), infine il Sud, più costoso (351 euro).

Più di due famiglie su tre (precisamente il 68,2%) ritengono di pagare troppo per la raccolta dei rifiuti: la percentuale sale all'83,4% in Sicilia, segue l’Umbria con l'80,2%, la Puglia con il 79,1%, la Campania con il 78,4 per cento. «Continuiamo a registrare una modalità di calcolo dei costi che non tiene conto dei rifiuti realmente prodotti - dichiara Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva - e quindi non incentiva il cittadino a cambiare i propri comportamenti perdendo così un’occasione per costruire percorsi innovativi basati sul coinvolgimento di cittadini, aziende ed istituzioni in un circuito virtuoso».

Le classifiche città per città

Dati in euro