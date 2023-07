Rifiuti a Roma: dalla lotta alle assenze ai furti di carburante, la gestione difficile di Ama

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cambia il vertice di Ama, l’azienda di igiene urbana al 100% del Comune di Roma. Alessandro Filippi è stato scelto come nuovo direttore generale al posto di Andrea Bossola. A dare le motivazione è stato lo stesso sindaco Roberto Gualtieri: servono «cambiamenti profondi» nella gestione dei rifiuti che ancora sommergono le strade di Roma, per superare «criticità e irregolarità gravi». Eppure Bossola era stato scelto ad aprile 2022, prendendo il posto di Maurizio Pucci, che aveva ricoperto dal 15 novembre 2021 il ruolo di direttore generale facente funzioni.

Alessandro Filippi, nuovo direttore generale di Ama

La girandola di nomi

Una girandola di nomi che fa capire come sia difficile la gestione di Ama, e che fa rivivere pericolosamente Gualtieri lo stesso incubo della precedente amministrazione guidata dalla grillina Virginia Raggi, che nei primi tre anni di amministrazione aveva visto cambiare sei vertici di Ama. «Guardando i dati dei mezzi – ha detto a Radio24 il 29 giugno scorso Gualtieri – c’è un gap enorme rispetto all’esigenza. Ama ha una flotta vecchissima perché per anni nessuno l’ha rinnovata. Il nuovo management ha varato un piano che prevede l’acquisto di 600 mezzi. L’acquisto richiede tempo e poi abbiamo avuto un ulteriore inciampo perché il Tar ha annullato una gara della precedente amministrazione, del 2019»



La polemica sul bonus

Già nei primi mesi di amministrazione, Gualtieri era inciampato nella gestione di Ama. Nel novembre 2021, per accelerare la raccolta rifiuti in vista del Natale, l’azienda e i sindacati avevano firmato un accordo per garantire la pulizia straordinaria. Un bonus produttività per chi posticipava le ferie ma solo con gli obiettivi raggiunti, ovvero strade sgombere dai rifiuti. Un accordo che aveva spinto Ama a precisare che il bonus non riguardava le malattie, un riferimento che aveva fatto gridare allo scandalo chi ci intravedeva una qualche forma di elargizione ad ex furbetti redenti dai soldi. Resta il fatto che ancora adesso le assenze sono un problema per l’azienda, che nel 1° trimestre 2023 aveva raggiunto un tasso di assenze pari al 16,68% sceso di poco nel trimestre successivo al 15,76%.

Il richiamo degli inidonei

A marzo scorso, sempre con l’obiettivo di garantire più uomini per la raccolta, Ama aveva anunciatlo la sottoscrizione di un accordo con le organizzazioni sindacali. «Tutti gli addetti, che in precedenza erano stati giudicati dalle commissioni mediche temporaneamente “inidonei” ai servizi operativi sul territorio - aveva spiegato l’azienda - verranno chiamati a sottoporsi a una nuova visita. Per questi lavoratori si aprono due possibilità che riguardano l’azienda: se sulla base della diagnosi medica saranno confermati inidonei, avendo meno di 60 anni al 2023 potranno chiedere il part-time; avendo più di 60 anni invece saranno sospesi dal servizio e dalla retribuzione in applicazione dell’articolo 44 del CCNL».



I furti di carburante

Ben più grave è stata la vicenda del furto di carburante. «Diciotto persone a rischio processo, altre sette che hanno già patteggiato. Dalle carte dell’inchiesta sui furti di carburante in danno della municipalizzata dei rifiuti, è emerso un dato choc: dal 2017 al 2020 sono 2.064 i dipendenti che hanno sottratto benzina e gasolio dai mezzi Ama. Quasi uno su tre, visto che il personale dell’azienda comunale è composto da circa 7.000 persone», scriveva il Messaggero lo scorso maggio parlando di 300mila litri sottratti. Una vicenda che ha avuto anche il corollario della aggressione a tre operatori che avevano denunciato i furti.