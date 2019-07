Rifiuti, per Roma soluzione estiva. Poi invio all’estero o commissario

Le ragioni lontane di una crisi

Tutto inizia il 1° ottobre 2013, quando - sindaco di Roma il Pd Ignazio Marino e governatore del Lazio Nicola Zingaretti - si decide di chiudere la mega-discarica di Malagrotta. Nel sito, 230 ettari, record europeo, proprietà dell’imprenditore Manlio Cerroni, finivano i rifiuti della Capitale. La chiusura era imposta dalla normativa Ue che vieta di buttare in discarica i rifiuti “tal quale” (vale a dire non pretrattati). Poi la politica (di tutti i colori) non ha mai digerito l’idea di lasciare in mano a un privato le sorti dei rifiuti della capitale. Per non parlare delle proteste della popolazione residente vicino al sito.

Da allora, l’equilibrio dei rifiuti della capitale è sempre stato precario, visto che, ad oggi, non si è ancora scelto il sito per una discarica di servizio (destinata a ricevere, con la crescita della differenziata, meno scarti, e comunque pretrattati, e quindi meno invasiva della vecchia Malagrotta), la raccolta differenziata non ha ancora accelerato e non si sono costruiti nuovi impianti (né di termovalorizzazione né le “fabbriche verdi” di materiali riciclati e riutilizzabili) per chiudere il ciclo dei rifiuti. Con la conseguenza che la città ha dovuto iniziare a “esportare” la sua spazzatura fuori confine, arrivando, nel 2017, a smaltire in tre paesi Ue (Austria, Grecia e Portogallo) e in otto regioni italiane (Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Molise e Puglia). In base a un calcolo della Regione Lazio, Ama (azienda di igiene urbana al 100% del Comune di Roma) avrebbe potuto risparmiare 50 milioni l’anno smaltendo in impianti “di prossimità”.

Collo di bottiglia a fine 2018

Il filo su cui cammina lo smaltimento dei rifiuti a Roma si è ulteriormente assottigliato a fine 2018, con l’incendio all’impianto di trattamento meccanico biologico (Tmb) dei rifiuti del Salario di Ama, che di fatto ha privato la capitale di un quarto della capacità di trattamento delle 3mila tonnellate giornaliere di rifiuti indifferenziati (il resto va nel Tmb Ama di Rocca Cencia e nei Tmb Malagrotta 1 e Malagrotta 2 della E.Giovi in amministrazione giudiziaria). Non sapendo dove portare un quarto dell’indifferenziato, questi rifiuti restano per strada. L’emergenza è stata risolta provvisoriamente mandando la spazzatura destinata prima al Tmb Salario in parte negli altri impianti cittadini, in parte fuori città. Ma è emerso un altro problema: dove trovare un sito di “trasferenza” in cui appoggiare i rifiuti raccolti per strada, prima destinati al Salario, in attesa di mandarli fuori città?

Le difficoltà di Ama

A rendere la tempesta perfetta, ha contribuito la crisi di Ama. L’azienda ha cambiato in tre anni cinque volte i propri vertici. L’ultimo bilancio presentato è quello del 2016 (mancano quindi il 2017 e il 2018). La tariffa rifiuti produrrà nel 2019 un gettito di 763 milioni. Ma il 47% dei costi dell’azienda è assorbito dal personale (poco meno di 7.800 addetti, che nel primo trimestre 2019 ha registrato un tasso di assenze del 15,3%). Non sorprende quindi che l’azienda abbia in servizio per la raccolta solo il 58% dei mezzi. Da qui alla crisi di questi giorni, con i cumuli di rifiuti per strada, il passo è stato breve: a marzo c’è stato l’annuncio di una riduzione delle tonnellate di rifiuti trattati nei Tmb 1 e 2 di Malagrotta per manutenzione straordinaria. Il resto lo ha fatto l’inizio dell’alta stagione con i turisti che ad aprile, maggio e giugno superano a Roma città gli 1,2 milioni di arrivi mensili.