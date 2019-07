Rifiuti, a Roma tariffa più alta d’Italia ma copre i costi solo per il 42% (contro l’88% di Milano)

Sul punto il conflitto fra il Comune a guida Cinque Stelle e la Regione amministrata dal segretario del Pd Nicola Zingaretti è continuo. Ma come spesso accade a Roma, il problema è storico e attraversa le maggioranze politiche. Chiusa nell’ottobre del 2013 Malagrotta, che con i suoi 230 ettari rappresentava il primato continentale in fatto di discariche, le traversie della giunta Marino non hanno permesso di avviare un piano alternativo. Il commissariamento del Campidoglio non ha portato svolte sul tema, dopo di che le parole d’ordine a Cinque Stelle sulla città «a rifiuti zero» si sono per ora tradotte solo in una città «a impianti zero». Perché a mancare non è solo un inceneritore, ipotesi al centro di infinite battaglie ideologiche che in ogni caso non offrirebbe soluzioni a breve all’emergenza romana. A saltare sono state anche le piccole strutture intermedie schiacciate dal super-lavoro e da incendi di cui spesso si indaga l’origine dolosa.

PER SAPERNE DI PIU’ / Dallo stop dei Tmb di Malagrotta alla presidenza Ama: i fronti caldi dei rifiuti a Roma

Ma non è solo questione di impianti. Il prezzo pagato dalle città per i rifiuti urbani dipendono dal contratto di servizio con le aziende che gestiscono il servizio. A Roma c’è l'Ama, al centro di una battaglia infinita con il Comune che finora ha impedito la chiusura del bilancio 2017. Anche in questo caso il problema è antico, e la girandola di amministratori che ha caratterizzato gli ultimi tre anni non ha aiutato finora ad affrontarlo.

A chiudere il cerchio interviene la tariffa pagata da cittadini e imprese. Che deve garantire la «copertura integrale del costo del servizio», per evitare di caricare le inefficenze sulla fiscalità generale. Ma non esistono indicatori condivisi per misurare i «costi standard», per cui gli oneri di troppo si scaricano direttamente in bolletta. Non solo: tra i costi da coprire ci sono i mancati incassi causati dall’evasione, che si scaricano quindi sulle bollette di chi paga. Nel consuntivo 2018 il Campidoglio ha messo a bilancio entrate per 808 milioni, che fanno 310 euro ad abitante (nel conto entrano ovviamente anche le imprese), ma gli incassi si sono fermati a 338 milioni, sotto al 42%. A Milano l’entrata accertata vale 302 milioni (232 euro pro capite), e in cassa ne sono arrivati 266, cioè l’88 per cento.