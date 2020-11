Rifiuti spaziali, alleanza italo-canadese per monitorarli in tempo reale Thales Alenia Space, Telespazio e Northstar si preparano a lanciare dodici satelliti per osservare i detriti direttamente dallo spazio di Leopoldo Benacchio

Immaginate di aver finalmente la automobile dei vostri sogni, che migliorerà la vita permettendovi di fare i viaggi che volete da tempo. Dovete entrare però in autostrada, ed ecco che la trovate già intasata di macchine e moto, piena di carcasse di altre auto e pezzi provenienti da vari incidenti: parafanghi, calandre e interi motori.

Non è un bell'andare di sicuro, a meno che, visto che in autostrada ci dovete proprio andare, non ci sia qualcuno che vi dice in ogni momento dove sono i pericoli da evitare e soprattutto quando ve li troverete davanti.

Le metafore fanno quel che possono, si sa, e, augurandoci di non avere mai questa situazione sulla Terra, quanto descritto è proprio simile a quel che troviamo nello spazio, sempre più affollato e strapieno di detriti che provengono da urti fra satelliti e mille altre situazioni.

A questo pensa di dare una buona soluzione Northstar, società canadese della Space Economy, che agirà anche con la partnership di Thales Alenia Spazio e Telespazio, unite nella Space Alliance. Lo farà in modo molto innovativo, capovolgendo il punto di vista: osserverà i detriti spaziali dallo spazio stesso, e non più da Terra come finora abbiamo fatto, attraverso la sua costellazione di 12 satelliti da 100 chili ognuno, Skylark.

Osservazione dallo spazio