Riflessioni sulla materia: preziosa per Hermès, scultorea per Loewe

Ridurre per massimizzare senso ed emozioni: un gesto di potenza doppia, oggi che al senso quasi sempre si rinuncia e si mette insieme non tutto ma di tutto per impressionare, non certo per emozionare.

Da Loewe, Jonathan Anderson resetta completamente in quello che appare un nuovo inizio, molto vicino al suo inizio effettivo di direttore creativo della maison iberica, quasi nove anni fa: riduce i colori a una manciata di neutri e neri con tocchi rossi e cerulei per concentrarsi su forma e materia, e come questi reagiscono alla luce. È uno statement concentrato e potente, sottolineato dalla nudità elementare del corpo, sempre palpabile e presente, visto che sotto cappotti e camicie abbottonate sulla schiena ci va solo l'intimo, ossia boxer di raso e longjohn a costine. Anderson dialoga con l'arte protorinascimentale, e con l'artista contemporaneo Julien Nguyen, che si ispira ai grandi maestri carpendone non solo l'iconografia ieratica e sospesa ma anche i supporti, ossia rame, velluto e pergamena.

È uno scambio insieme ricco e sottile, che produce una giacca di rame e ali d'angelo attaccate alla schiena, ma anche incredibili cappotti di feltro modellati da un cappellaio. L'esplorazione della materia è estensiva e autenticamente progressiva: plasmate a mano, pelle, carta, camoscio e seta diventano forma per il solo potere metamorfico della creazione. Il messaggio è chiaro, e di una modernità assoluta: la tradizione è rilevante, a patto di usarla in modo non tradizionale.

La materia è sempre preziosa, morbida, lussuosa da Hermès: un assioma che non cambia, perché non deve. Quel che cambia a questo giro, invece, è l'uomo raffigurato dal direttore artistico Veronique Nichanian: pur sempre gentile, appare più teso, veloce, e così il guardaroba che lo veste, attraversato da linee grafiche, carico di uno spirito vagamente marziale e certamente metropolitano. La visione è rotonda, compiuta, convincente.

Sono flaneur piedi di poesia e di concretezza l'uomo e la donna di Kolor, e portano abiti concepiti come collage geometrici di forme e di funzioni. Da Casablanca un esercizio sostanzialmente retrò di tailoring smilzo e pattern ritmici è servito al pubblico, con non poco cinismo, come un messaggio di pace: l'omaggio alla gioventù siriana e le giachce striminzite con i pantaloni a zampa poco si parlano, e lo storytelling vira in impostura.