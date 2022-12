Riflettori su Argo, Cassiopea e Panda: i bacini di gas siciliani

Secondo la strategia del Governo Meloni, inoltre, per quanto riguarda il Mezzogiorno, potrebbe essere riattivata la coltivazione nelle acque antistanti Brindisi. Nelle settimane scorse, poi, si è diffusa la notizia che si volesse far partire perforazioni anche nel mare Tirreno nelle acque dei golfi di Napoli, di Salerno, per la durata di vita utile del giacimento e solo a patto che si dimostri l’assenza di rischi per il territorio. Notizia che ha allarmato cittadini e amministratori locali timorosi di un possibile inquinamento proprio nei pressi delle più prestigiose località turistiche e paradisi ambientali di Capri e delle costiere sorrentina e amalfitana. Ipotesi che si ritiene non sia realizzabile . In questa aree insiste un vincolo da oltre 60 anni che difficilmente potrà essere rimosso. La presenza di vulcani, la prossimità di aree sismiche, impediscono le ricerche e le estrazioni. Ma, pur in assenza di esplorazioni, gli esperti ritengono che il Tirreno non custodisca risorse g di gas naturale interessanti. Nel mare antistante le coste della Campania alcuni anni orsono si era pensato di poter produrre energia geotermica, sfruttando proprio la natura vulcanica del sottosuolo. Ma anche questo piano non fu attuato. Alcune ricerche sono state effettuate, nel Tirreno, a nord della Sardegna, ma anche qui non hanno portato a scoperte interessanti.

Il decreto Aiuti quater, in materia di “Misure per l’incrementodella produzione di gas naturale”, all'articolo 4, introduce una importante novità rispetto al Pitesai (Piano per la transizione energetica sostenibile), varato dal ministro Roberto Cingolani del Governo Draghi e oggi consulente del Governo Meloni.

Se finora infatti a bloccare un progetto di trivellazione poteva bastare, non solo un vincolo codificato in una norma, ma anche una procedura appena avviata di tutela di un'area, con il decreto in discussione ciò non sarà più possibile. Potranno fermnare le trivelle solo vincoli ambientali, sismici o altro ma che siano codificati in norme vigenti.