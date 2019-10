Rifò (Prato)

Rifò raccoglie e seleziona vecchi indumenti per trasformarli in un nuovo filato, con cui si confezionano nuovi indumenti e accessori. Nato a Prato, cuore del distretto tessile toscano, vuole promuovere un consumo più responsabile e sostenibile, specialmente nel settore dell'abbigliamento. Rifò non è solo un prodotto, ma anche un progetto sociale: con l'iniziativa 2love Prato, 2 euro per ogni acquisto vengono devoluti a tre associazioni del territorio, fra le quali il cliente stesso può scegliere.

www.rifo-lab.com