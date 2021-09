Riforma ammortizzatori sociali, restyling reddito cittadinanza e dopo Quota 100: i dossier che pesano sul budget della manovra

La partita sul dopo Quota 100

Per quanto riguarda il dopo Quota 100, i 6-7 miliardi che alla fine dovrebbero rimanere inutilizzati rispetto ai circa 20 miliardi di stanziamento iniziale per il triennio (si veda Il Sole 24 Ore del 15 settembre) - in parte già impiegati per completare le coperture di alcuni provvedimenti varati nei mesi scorsi - potrebbero rinforzare il budget che la prossima manovra dedicherà alla previdenza (è la richiesta della Cgil).Il Pd chiede di garantire un sistema flessibile anche dopo la fine di Quota 100, partendo dai lavori gravosi e dalle donne. La Lega propone di prorogare la misura così come è almeno per un anno, o in alternativa creare un fondo per mantenere una via di uscita anticipata per la pensione. Si tratterebbe di un maxi fondo pari a circa a 3 miliardi di euro per accompagnare i lavoratori alla pensione (uscita a 62-63 anni con 38-39 di contributi) ed evitare l’applicazione dal primo gennaio dello scalone di 5 anni fino ai 67 anni di età. L’ultimo monitoraggio aggiornato al 31 agosto 2021 ha messo in evidenza che a oggi sono stati spesi nell’ambito di Quota 100 più di 4 miliardi per gli “statali”, circa 5,9 miliardi per i lavoratori privati e 1,66 miliardi per gli “autonomi”.

Ipotesi taglio cuneo fiscale

Nella manovra potrebbe entrare un anticipo della delega sulla riforma fiscale. L’attenzione è tutta sui 2,3 miliardi del fondo per ridurre la pressione fiscale istituito dalla legge di bilancio dell'anno scorso. Una dote insufficiente a garantire una riduzione significativa delle tasse. Un budget che tuttavia potrebbe crescere con l'aggiornamento dei saldi nella Nadef. I partiti che sostengono il governo hanno idee opposte: Italia Viva, come ripete il presidente della commissione Finanze della Camera Luigi Marattin, sponsorizza la cancellazione dell’Irap per gli autonomi (che sarebbe assorbita nell’Ires per il resto delle imprese) mentre Leu e Pd spingono per il taglio del cuneo fiscale. Un’idea - che non vedrebbe contraria la Lega - potrebbe essere quella di cancellare il Cuaf, il contributo che pagano i datori di lavoro per finanziare gli assegni familiari, proprio per accompagnare l’assegno unico per i figli che entrerà a regime dal primo gennaio. Tra le priorità espresse da una parte ampia della maggioranza c'è un nuovo intervento di riduzione del cuneo fiscale. Ancora una volta bisognerà trovare la quadra. Una missione che vedrà in prima linea il presidente Draghi.