Riforma catasto: come cambiare il metodo di calcolo della rendita

La commistione tra l’aspetto estimativo (tecnico) e l’aspetto fiscale (politico) spesso rende impossibile ragionare sulla riforma del catasto. Proviamo a tenerli divisi, partendo da alcune criticità del sistema attuale.

La rendita catastale oggi

La rendita catastale oggi è determinata per classi. La procedura raggruppa gli immobili in insiemi, indicativamente composti da mille a tremila unità, e assegna a tutti un’unica tariffa d’estimo media.

Si avvantaggiano così fiscalmente gli immobili con i redditi maggiori della rendita media e si penalizzano quelli con redditi minori. La contromisura empirica – a suo tempo – è stata porre la rendita media al di sotto dei redditi minimi degli immobili della classe, così da avvantaggiare tutti, anche se in misura diversa. Questa sperequazione è stata poi amplificata dalla rivalutazione forfettaria delle rendite.

Lo strumento del «vano»

Quanto al vano, esso determina la consistenza delle unità in categoria A (abitazioni). Oggi due case diverse in categoria A/2, entrambe di sei vani, hanno la stessa rendita catastale ma possono avere superfici diverse: a Pisa, ad esempio, potrebbero avere dai 60 ai 180 metri quadrati. La misurazione a “vano” fu introdotta anche perché consentiva di superare le imprecisioni sul piano grafico delle planimetrie presentate dai proprietari (chi non ricorda i rilievi a vista?).

Che cosa serve per un vera riforma

Ecco perché, per effettuare la riforma, è necessario e logico cambiare le modalità di definizione della rendita catastale. A parere di chi scrive, la revisione non dovrebbe essere fondata sul valore degli immobili, se si vuole evitare l’obiezione di una tassazione patrimoniale slegata dal potenziale reddituale degli immobili.