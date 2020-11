Riforma dei centri per l’impiego, il faro dei distretti industriali Chiorino, assessore del Piemonte: abbiamo 96 milioni per una trasformazione epocaleSi parte con l’automotive, tessile e agroalimentare: formazione integrata alle realtà produttive di Filomena Greco

In Piemonte la rete dei servizi pubblici per il lavoro è costituita da 30 Centri per l'impiego, 14 sportelli decentrati e una sede centrale. Il piano di potenziamento vale 96 milioni

Vale 96 milioni di euro il Piano di potenziamento dei Centri per l’impiego piemontesi, la regione che insieme alla Liguria registra i dati più alti di disoccupazione tra le aree del Nord Italia, rispettivamente a quota 7,6 e 9,6%. Si tratta delle risorse destinate alla regione subalpina dal Governo per implementare quella riforma dei servizi per l’impiego prevista dalla normativa che ha introdotto il Reddito di cittadinanza.

I numeri della rete

Attualmente in Piemonte la rete dei servizi pubblici per il lavoro è costituita da 30 Centri per l’impiego, 14 sportelli decentrati e una sede centrale. Dall’Agenzia Piemonte Lavoro, organo della Regione che gestisce i servizi, promettono una trasformazione «epocale» grazie ad interventi mirati, a cominciare da un piano di stabilizzazioni e assunzioni di nuove professionalità che vedrà l’ingresso di circa 400 addetti entro il 2021 e da un programma di percorsi formativi per il rafforzamento delle competenze del personale.

«Il nostro obiettivo – spiega l’assessore al lavoro della Giunta Cirio, Elena Chiorino – è integrare il sistema dei servizi per l’impiego nella rete dei servizi formativi che stiamo costruendo, basata su Academy verticali sviluppate sulla base dei distretti industriali e delle specializzazioni presenti sul territorio». Il settore automotive è il primo, con uno stanziamento da 10 milioni già messo a disposizione dalla Regione, accanto a Tessile (Biella) e Agroalimentare (Fossano). L’idea è integrare le attività formative messe in campo per giovani e lavoratori (reskilling o riqualificazione) con il sistema scolastico, la rete degli Its e il sistema universitario. In linea generale, dunque, il potenziamento dei centri per l’impiego punta a superare la realtà dei centri di ricollocamento in un’ottica, dice l’assessore, «che supera l’assistenzialismo e punta invece sulle politiche attive per il lavoro e sulle nuove professioni».

«Abbiamo implementato – spiega Federica Deyme, direttore dell’Agenzia Agenzia Piemonte Lavoro – un intenso percorso formativo in collaborazione con Anpal Servizi che avrà come oggetto tutto il panorama delle politiche attive del lavoro e si articolerà in 15 moduli per un offerta di circa 200 ore di formazione». A questo percorso si affiancherà una offerta formativa specifica erogata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino su diritto amministrativo e diritto degli appalti pubblici riservato al personale dedicato allo svolgimento delle attività di supporto, «senza dimenticare un focus sul tema dell’etica pubblica e dello status giuridico del funzionario pubblico» aggiunge Deyme.

La digitalizzazione

In linea generale, il documento programmatico, approvato dalla Giunta del presidente Alberto Cirio, recepisce la disponibilità finanziaria messa a disposizione dal Governo, ridefinisce e rafforza le linee di sviluppo dei servizi pubblici per l’impiego destinati ad una vera e propria riorganizzazione. I numeri delle persone che accedono ai servizi è destinato ad aumentare a causa della crisi innescata dal Covid-19. Una maggiore affluenza che sarà agevolata, spiegano dall’Agenzia Piemonte lavoro, dal potenziamento dei sistemi informativi, dal rifacimento del sito web e dallo sviluppo di app specializzate. Si punta alla organizzazione digitale degli appuntamenti – sistema virtual desk – accanto al al contact center multicanale e alla sperimentazione di alcuni servizi interamente sulla rete. In questa ottica nasce la collaborazione tra l’Agenzia Piemonte Lavoro e Csi Piemonte, individuato come partner tecnologico per accompagnare il percorso di digitalizzazione. Saranno inoltre potenziati i servizi di orientamento specialistico e verranno intensificate le azioni di marketing destinate alle imprese. «Le prime misure che verranno messe in campo – conferma Federica Deyme – attengono a due direttrici considerate da Agenzia Piemonte Lavoro fondamentali ed imprescindibili per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi pubblici per il lavoro: la comunicazione e il potenziamento delle reti». In programma dunque la completa revisione del sito web dell’Agenzia Piemonte Lavoro e l’implementazione di un contact center in grado di fornire risposte ai cittadini in cerca di informazioni.