Riforma Csm, l’Anm attacca: passo dopo passo si sta cambiando la Costituzione

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

«La riforma si muove in continuità con cattive riforme precedenti, la riforma Castelli che aveva ridotto a quattro i passaggi» tra funzione giudicante e requirente, «la prossima volta» diranno che non ci sarà «nessuno passaggio, arrivando alla separazione delle carriere. Passo dopo passo si sta cambiando l’assetto della Costituzione, senza guardare in faccia la Costituzione». A lanciare l’allarme è stato il presidente dell’Anm, Giuseppe Santalucia, rispondendo in una conferenza a una domanda sulla separazione delle funzioni nell’ambito della riforma del Csm e dell’ordinamento giudiziario, all’esame del parlamento.

Riforma serve ma questa non risolve i problemi

«Non siamo una casta che si chiude al suo interno, abbiamo approfittato di ogni momento di confronto, siamo consapevoli che è necessaria una riforma, ma diversa da quella all’esame del parlamento, che guarda molto al passato, accentua la strutturazione gerarchica, accentra i poteri in capo ai dirigenti dell’ufficio e utilizza la leva del disciplinare per controllare i magistrati e indurre ad avere maggior timore nel momento in cui si approcciano al loro delicatissimo mestiere». Così i vertici dell’Anm in occasione della conferenza stampa. «Non c’è una norma che possa ridurre di un giorno la durata del processo», affermano.

Loading...

Anm, sciopero? È forma protesta, decidono Cdc e Assemblea

Ogni decisione sullo sciopero sarà presa dagli organi decidenti, il Comitato direttivo centrale che si riunisce nel pomeriggio di martedì 19 aprile e l’assemblea, convocata per il 30 aprile, ma in linea generale uno sciopero è una delle forme di protesta, «una drammatizzazione forte del dissenso». Lo precisa la giunta esecutiva centrale dell’Anm. Quello che è stato indetto al momento è uno stato di agitazione permanente.