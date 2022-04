Riforma Csm, domani nuovo round Cartabia-maggioranza: dal sistema elettorale alle porte girevoli, i nodi da sciogliere

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nuovo round domani, martedì 5 aprile, alle 9 sulla riforma del Csm. Il faccia a faccia tra la ministra della giustizia Marta Cartabia e i capigruppo di maggioranza in commissione Giustizia si è infatti aggiornata a domani mattina. Si è trattato di un nuovo round “a oltranza” tra Governo da una parte e alcune delle componenti politiche che sostengono l’esecutivo sugli emendamenti alla riforma dell’organo di autogoverno della magistratura e dell’ordinamento giudiziario, all’esame della Commissione della Camera.

Al centro del confronto il sistema elettorale del Csm, con l’ipotesi di un sorteggio delle sedi di corte d’appello nella formazione dei collegi elettorale, ipotesi presente in alcuni subemendamenti e sulla quale la Guardasigilli aveva invitato a riflettere nell’ultimo incontro. In quella occasione Cartabia aveva confermato la sua contrarietà al “sorteggio temperato”, sostenuto da Fi, Iv e Lega, perché esso solleverebbe dubbi di costituzionalità

Il confronto su questo dossier va avanti da giorni e il tempo stringe, in quanto la riforma sulla giustizia è stretta da tre scadenze: quella del 19 aprile con l’esame calendarizzato per l’Aula della Camera (martedì 5 aprile si comincia a votare in commissione Giustizia alla Camera), quella del 12 giugno con il voto dei referendum e, infine, quella degli inizi di luglio quando si dovrebbero tenere le elezioni del Csm.

La connessione con il Pnrr

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha assicurato che il governo non avrebbe posto la questione di fiducia sul provvedimento. Un segnale di apertura apprezzato dai partiti, che però ha avuto come conseguenza un allungamento dei tempi della trattativa. Gli ostacoli principali sono, allo stato attuale, principalmente due: il “sorteggio temperato” per eleggere il Csm, e la questione delle “porte girevoli”. Occorre raggiungere un’intesa su tutto, testo ed emendamenti, per non costringere il governo a rivedere la sua posizione e, mettere la fiducia. Quella della giustizia è, assieme a quelle sul fisco e sulla concorrenza, una delle tre riforme strategiche per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito del quale il Governo ha incassato il secondo sì da parte della Commissione europea.

Mattarella: la riforma del Csm non è più rinviabile

Di qui la scelta della Guardasigilli di spingere sull’acceleratore e convocare la maggioranza. L’obiettivo è trovare una soluzione che consenta di superare i veti incrociati delle forze politiche che sostengono l’esecutivo. Centrodestra e Iv in testa. Nella direzione del raggiungimento di un accordo in tempi stretti va anche l’ennesimo richiamo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che, dal suo discorso di insediamento in poi, ha scandito ripetutamente che «la riforma del Csm non è più rinviabile».