Riforma fiscale: addio graduale all’Irap e revisione dell’Ires

Il versante ammortamenti

Su questo aspetto va evidenziato che le percentuali previste dal fisco (che spesso per semplicità vengono utilizzate anche nel bilancio d’esercizio, soprattutto dalle imprese medio-piccole) sono contenute in una tabella predisposta nel 1988, che da allora non è mai stata ritoccata per ragioni, come spesso accade, «di gettito». Cioè per non consentire alle società di ottenere deduzioni più rapide delle quote di ammortamento, che avrebbero contratto l’imponibile.

Sul versante ammortamenti, è ragionevole ritenere che il riallineamento tra il fisco e la contabilità avverrà non già autorizzando le imprese a dedurre tutto quanto stanziato in bilancio, senza alcun controllo, ma piuttosto revisionando la tabella delle percentuali fiscali e, soprattutto, prevedendone un costante aggiornamento sulla base di stime sulla vita utile dei cespiti nei diversi settori.

Le variazioni in aumento e in diminuzione

Il terzo pilastro della riforma riguarda la revisione del sistema delle variazioni in aumento e in diminuzione. Il nostro Paese si caratterizza da tempo per una miriade di disposizioni che impongono di rettificare i valori iscritti in bilancio (soprattutto quelli dei costi) per quantificare l’imponibile fiscale.

Dalle autovetture ai telefoni, dalle spese di trasferta a quelle di ospitalità, i costi del conto economico, ancorché effettivi, reali ed inerenti, devono essere rettificati rendendoli in parte indeducibili (con le cosiddette «variazioni in aumento») o spesati in più annualità. La riforma dovrebbe (il condizionale è d’obbligo visto che incombe sempre il problema «gettito») ridurre queste differenze allineando il nostro sistema a quello dei principali Stati europei.