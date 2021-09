Riforma fiscale, allarme risorse: pochi tre miliardi su cuneo e Irap

3' di lettura

«Continuiamo a leggere che il governo avrebbe a disposizione per la riforma tributaria solo tre miliardi. La cosa si commenta da sola: ci auguriamo che non sia così».

Alla vigilia dell’approdo in consiglio dei ministri della delega fiscale, dopo un cantiere allungato e complicato dalle polemiche interne alla maggioranza sul Catasto, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi lancia un allarme diretto sulle risorse a disposizione.

L’agenda delle imprese



Perché l’agenda delle imprese è chiara, e punta prima di tutto su taglio del cuneo, addio all’Irap e su un «sistema di imposizione sui redditi societari più attrattivo rispetto a quello attuale». L’idea di fondere Irap e Ires, insomma, con un aumento dell’aliquota di quest’ultima, si tradurrebbe per le imprese in «una revisione a somma zero che produce né crescita né occupati», rimarca Bonomi. Perché se la riforma deve essere «una leva essenziale per la crescita e la competitività», ha bisogno di più ambizione. E di più fondi.

La presa di posizione confindustriale non arriva a caso. Perché fra pochi giorni, insieme alla delega, è attesa in consiglio dei ministri la Nota di aggiornamento al Def che, certificando una crescita al 6% (contro il 4,5% degli obiettivi di aprile) e un deficit intorno al 10% (invece che all’11,8%) aprirà nuovi spazi di bilancio sul prossimo anno. Che potranno dare benzina anche alla riforma fiscale affiancandosi ai tre miliardi (scarsi) già a disposizione nel fondo creato con la legge di bilancio dell’anno scorso.

I calcoli



Ma la strada da percorrere resta lunga. Perché in base ai calcoli confindustriali rilanciati dal presidente nei colloqui a margine dell’assemblea annuale, solo per ridurre in modo sufficientemente sensibile il cuneo fiscale occorrerebbero fra i 10 e i 13 miliardi. «Non serve solo un intervento sulla tagliola rappresentata dall'attuale aliquota Irpef del 38%», sottolinea Bonomi richiamando le recenti indicazioni dell’Ocse che chiedono una riduzione secca del cuneo fiscale su imprese e lavoro. E per l’Irap, respinta l’idea della partita di giro con l’Ires, l’obiettivo è quello della cancellazione di una tassa da sempre indigesta per gli imprenditori. Con una possibilità alternativa. L’Irap dei privati porta nelle casse dello Stato 15 miliardi all’anno: e l’idea lanciata ieri da Bonomi è di trasformarne una parte in «cofinanziamento delle nuove politiche attive del lavoro», a patto però che la riforma si basi sulla pari dignità fra centri pubblici per l’impiego e agenzie private per il lavoro.