Riforma fiscale, bozza: nuovi criteri catasto da 2026. Fonti: Lega chiede tempo e lascia cabina di regia

Riordino deduzioni e detrazioni per più equità

Tra gli obiettivi indicati, sempre in base a quanto prevede la bozza approdata sul tavolo della cabina di regia, il riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall’Irpef «tenendo conto della loro finalità e dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell’imposta». Tra le indicazioni rientra anche l'armonizzazione della tassazione del risparmio «tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione dell'imposta».

In delega semplificazione Iva per contrastare evasione

Nella Relazione illustrativa allegata alla bozza di delega fiscale al vaglio del Governo viene messo in evidenza che «un pilastro della riforma fiscale è costituito dagli interventi che si intendono introdurre in tema di Iva e altre imposte indirette». Per i primi «particolare attenzione sarà posta alle finalità di semplificazione, e razionalizzazione (numero e livelli delle aliquote nonché distribuzione delle basi imponibili tra le diverse aliquote), di contrasto alla erosione ed evasione e di aumento del grado di efficienza del sistema coerentemente a quanto previsto dalla normativa unionale». Quanto alla tassazione indiretta sulla produzione e sui consumi dei prodotti energetici e dell'energia elettrica, «il sistema sarà revisionato, in coerenza con l'European Green Deal, con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili».

L'accelerazione di Draghi sulle riforme

Si delinea pertanto un'accelerazione del governo sulle riforme, un “uno due” a poche ore dal verdetto elettorale delle amministrative. Prima la cabina di regia, poi il consiglio dei ministri per approvare la delega fiscale. Insomma Draghi tira dritto e, dopo la pausa concessa ai partiti per il primo turno elettorale, riaccende il motore della macchina e conferma quanto annunciato la settimana scorsa, ovvero che avrebbe portato il disegno di legge pper la riforma fiscale sul tavolo della riunione a Palazzo Chigi. E così è stato.

Una riforma in due tempi

L’obiettivo dell’esecutivo è non rallentare le riforme che la Commissione ha chiesto all’Italia, e che sono state messe nero su bianco nel Piano di ripresa e resilienza mandato a Bruxelles. Un disegno di legge quello che si avvia a ottenere il via libera dell’esecutivo che delineerà delle strategie, dalla riduzione del cuneo fiscale con un intervento sull’Irpef al riordino delle tax expenditures. Come si scriveva in precedenza, saranno in un secondo momento i decreti attuativi a mettere a terra i principi guida. Per quanto riguarda la riforma del catasto il premier, confermano da Palazzo Chigi, intende procedere con un intervento di tipo statistico, per censire i beni ad oggi non accatastati e avviare una revisione complessiva a invarianza di tassazione.

Corte Conti: Irpef non equa, ma poche risorse per riforma

Nell’intervento in audizione sulla Nadef in commissione Bilancio della Camera Enrico Flaccadoro, presidente di coordinamento delle sezioni riunite della Corte dei Conti, ha messo in evidenza che l’Irpef «si caratterizza per eccessiva complessità, per insufficiente equità e per abnormi livelli di evasione». La magistratura contabile ha parlato di «una concentrazione quasi esclusiva» del tributo su lavoro dipendente e pensioni, «compromettendo» l’equità, «molto sbilanciata sui redditi medi». Peraltro, le aspettative di una riduzione del carico fiscale «trovano un evidente limite nelle risorse disponibili, considerato che la Nadef quantifica in 4.357 milioni» il Fondo per il calo delle tasse. «Per un’organica riforma dell’Irpef esiste, dunque, un problema di risorse complessive a disposizione»,ha aggiunto la Corte dei Conti. Infine, un passaggio sulla riforma del catasto. «La Corte dei Conti - ha sottolineato Flaccadoro - ritiene che l’aggiornamento delle rendite catastali, per ovviare alle distorsioni create nel tempo, sia un obiettivo da perseguire nel medio periodo».