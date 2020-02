Riforma fiscale: il governo cerca il mix tra aliquote, detrazioni e Iva. Resta il nodo coperture

Modello tedesco che trova orecchie attente anche nel Pd, dove però al momento si è scelto di non definire una proposta puntuale “di partito” sul tema. Anche perché mai come su questo terreno la sovrapposizione tra il ruolo politico dei Dem e quello operativo del ministero dell’Economia è totale. Ed è Gualtieri a guidare le danze. Danze al momento prudentissime, proprio per evitare rotture.

Il “confine” a quota 28.000

Può essere più utile allora cercare le tracce di una possibile strategia già disseminate negli interventi di queste settimane sul cuneo fiscale. Che fissa nei fatti un confine a 28mila euro, livello di reddito in cui scompare l’estensione del bonus Renzi per lasciare spazio alla detrazione che scende all’aumentare del reddito. Ma 28mila euro è una cifra importante anche per l’Irpef attuale, perché da quel livello di reddito parte l’aliquota del 38%, cioè 11 punti sopra a quanto viene chiesto ai redditi più bassi. Si crea così uno scalone che colpisce proprio la zona più densa di contribuenti nella piramide dei redditi italiani, e che crea dunque un disincentivo alla produzione di reddito ulteriore. Problema ben chiaro ai tecnici, che stanno studiando i modi possibili per limare il salto di aliquota e cancellare un «eccesso di progressività» sui redditi medi al centro delle critiche di tutti i tecnici.

Il problema delle coperture

Ma i sogni dei tecnici sono destinati a rimanere tali se non si trovano i soldi per tradurli in norme. E su questo terreno diventa ancora più chiara la distanza fra gli accordi teorici sulle linee guida e quelli reali, decisamente più complicati, sugli interventi concreti. Perché tutti sono d’accordo sul taglio alle tax expenditures, cioè detrazioni, deduzioni, aliquote agevolate e crediti d’imposta, per finanziare l’abbassamento delle aliquote generali. Ma finora tutti i progetti sono rimasti confinati nella carta dei rapporti annuali, negli ultimi anni allegati alla NaDef. E molti, da Italia Viva a Leu, hanno aperto alla possibilità di ripensare le aliquote Iva per spostare la tassazione dai redditi ai consumi, come suggerito anche da Ocse e Fondo monetario internazionale. Ma proprio sull’Iva si è consumata a ottobre la prima battaglia all’interno della maggioranza di governo, che ha costretto a una rapida marcia indietro lo stesso ministro dell’Economia. Ed è complicato immaginare che un nuovo tentativo incontri meno ostacoli del precedente.

