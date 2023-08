Riforma fiscale, Leo rinforza la squadra degli esperti per l’attuazione. Ecco i nomi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il viceministro Maurizio Leo ai coordinatori delle tredici commissioni che stanno lavorando alle proposte da cui prenderanno forma definitiva i decreti attuativi della riforma fiscale. Decreti che Leo nei giorni successivi e alla luce dei dati della Nadef presenterà al ministro Giancarlo Giorgetti e alla premier Giorgia Meloni per avviare con la manovra l’entrata in vigore dei primi moduli della riforma. Ora, per «raccogliere quanti più elementi di pensiero utili», viene estesa a ulteriori personalità del mondo accademico e delle professioni la partecipazione ai lavori in vista dell’obiettivo.

La tempistica

I tempi sono assai ravvicinati. Le tredici commissioni, che si occupano dalla fiscalità internazionale (con l’incombente entrata in vigore della minimum tax dall’1 gennaio 2024) all’obiettivo di rendere più proporzionali le sanzioni, dovranno infatti concludere il proprio lavoro già entro il 20 settembre consegnando le proposte dei decreti legislativi. A seguire, il comitato di coordinamento generale (composto dal viceministro Leo, che lo presiede, dai direttori del dipartimento Finanze Giovanni Spalletta, del dipartimento Giustizia tributaria Fiorenzo Sirianni, dell’agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, dell'agenzia delle Dogane Roberto Alesse e dal comandante della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro) verificherà la coerenza complessiva con i principi e i criteri direttivi, generali e specifici, stabiliti dalla legge delega.