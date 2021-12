Riforma fiscale, la vera svolta può arrivare con la delega

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La rimodulazione di aliquote, scaglioni e detrazioni Irpef comincia anche a dare forma alle suggestioni tracciate nel Disegno di legge delega della riforma fiscale. In effetti, quello in arrivo con la legge di Bilancio 2022, è solo il primo assaggio di un menu più ambizioso per ridefinire l’architrave di tassazione dei redditi personali. Obiettivo tutt’altro che semplice, anche per le incognite che da qui ai prossimi due-tre mesi via via si presenteranno. Una su tutte, ancorché non unica: quanto durerà la legislatura?. Questo obiettivo – senza cedere a inutili illusioni – dovrà anche fare i conti con la volontà e disponibilità dei partiti di maggioranza a trovare compromessi accettabili per un progetto comune.

Per ora, ci si può limitare a osservare se l’Irpef a quattro aliquote disegnata dalla legge di Bilancio soddisfi o meno alcuni principi indicati nella delega: rispetto della progressività e riduzione del carico fiscale insieme a una diminuzione graduale delle aliquote medie effettive.

Loading...

Tutti i contribuenti avranno nel 2022 un risparmio di imposta. La scelta, però, è stata quella di premiare in modo più significativo le fasce di reddito medio-alte, tra 30 e 50mila euro. Ovviamente, tutto è relativo: nel mondo reale, un reddito da 50mila euro non è un “reddito alto” ma lo è per le nostre statistiche fiscali, considerato che solo un contribuente su 18 dichiara redditi più elevati.

Tra progressività e detrazioni

La progressività, stando almeno alle prime simulazioni, viene migliorata eliminando, o riducendo, alcuni bruschi salti di aliquota media, specie nel passaggio dal 27 al 38%. Inoltre, gli sbalzi anomali delle aliquote marginali effettive sembrano essere evitati, anche grazie al fatto che il bonus di 100 euro Renzi-Gualtieri verrà assorbito nella detrazione a scalare per lavoro dipendente, elevata fino a un massimo di 3.100 euro, rispetto ai 1.840 attuali (va aggiunto che per i redditi fino a 15mila euro verrà di fatto mantenuto il “vecchio” bonus).

Bisognerà anche capire bene l’effetto della soppressione delle detrazioni per i figli – da marzo saranno inglobate nel nuovo assegno unico – che in molti casi porterà benefici, ma è un passaggio che richiede attenzione perché le famiglie si dovranno attivare per ottenere l’Isee e presentare la domanda all'Inps.