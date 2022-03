Riforma fisco: catasto, Irpef e flat tax, quali sono i prossimi voti a rischio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il voto in commissione Finanze della Camera sulla riforma del catasto prevista in un passaggio della delega fiscale ha rischiato di far saltare il banco all’interno della maggioranza che sostiene il Governo Draghi. Alla fine il tentativo promosso dal centrodestra per cancellare con un colpo di spugna il tema dal provvedimento non è andato a buon fine, e l’emendamento è stato respinto per un soffio, grazie a un solo voto. Ma la partita continua.

Ed è una partita che si sviluppa anche su altri terreni: il codice appalti ma anche l’impatto della proposta di legge sul presidenzialismo a firma di Fratelli d’Italia, che potrebbe avere ricadute sulla tenuta delle forze politiche che sostengono l’esecutivo (inizierà il suo iter in commissione Affari Costituzionali della Camera). Il tutto in una fase delicata, con il conflitto in Ucraina che richiede un ampio sostegno alle scelte di politica estera.

Fi continua la lavorare per un’intesa sul catasto

Secondo quanto si appreso, nelle prossime ore Forza Italia potrebbe tentare l’ennesima mediazione. È infatti prevista una riunione del gruppo azzurro che tratterà ancora una volta il tema «valutando una serie di proposte» da portare al tavolo della maggioranza, prima che si riunisca ancora una volta la commissione Finanze, martedì 8 marzo alle 14. Non è escluso, è l’indicazione fornita da fonti parlamentari, che tra la serata di lunedì 7 e la mattinata di martedì 8 ci sia quindi un tavolo tra i partiti che sostengono il governo dell’ex presidente della Bce. La volontà, è stato spiegato, è quella di non andare allo scontro ed evitare il braccio di ferro di venerdì scorso, visto che sul tavolo della commissione ci sarà un altro emendamento che riguarda il catasto, presentato da Fdi, che intende sopprimere il comma due dell’articolo 6, quello sull’aggiornamento proprio della riforma degli estimi. Tra i temi che verranno affrontati da Fi nella riunione delle prossime ore anche la Flat tax incrementale. Ad ora nella delega fiscale il tetto è fissato a 65 mila euro, mentre il gruppo azzurro vorrebbe alzarlo a 100 mila e il centrosinistra vorrebbe cancellarla.

L’emendamento soppressivo presentato dall’opposizione

Su catasto la pietra d’inciampo è un emendamento soppressivo, questa volta presentato dell’opposizione. Il presidente della commissione Luigi Marattin (Iv) ha ostentato sicurezza sui numeri che «ci sono stati giovedì e ci saranno martedì», ma ha anche lanciato un messaggio: se FI e Lega votassero una proposta dell’opposizione, «politicamente» sarebbe «molto più grave». La revisione dei criteri per la mappatura catastale, con alcune sfumature, vede il centrodestra - da FdI a FI - contrario. La Lega è schierata su una linea dura e Matteo Salvini ha promesso battaglia: «Mettere le mani nelle tasche dei contribuenti non ha niente a che fare con le riforme e con il Pnrr. Ci siamo opposti e ci opporremo». Anche in Forza Italia il mantra resta il “no a nuove tasse sulla casa”, ma gli azzurri sembrano più dialoganti e aperti a possibili tentativi di mediazione. In occasione della trasferta a Bruxelles per affrontare con la presidente della Commissione europea von del Leyen il tema di come diversificare le fonti di approvvigionamento energetico, Draghi ha sottolineato che «nessuna pagherà più tasse», rispondendo a chi gli chiedeva dell’ipotesi che, con la riforma del catasto, sia previsto un aumento dell’imposizione fiscale sulla casa.

Gli altri fronti

Fratelli d’Italia, se da un lato invoca coerenza chiedendo di votare no alla delega fiscale, dall’altro si prepara, con la sua proposta sul presidenzialismo, a spaccare di nuovo la maggioranza. Insomma, il governo è costretto a navigare a vista. Sulla concorrenza il termine degli emendamenti è stato fissato al 14 marzo, mentre sugli appalti, attesi nell’Aula al Senato mercoledì 9, si cerca una mediazione. L’ennesima.