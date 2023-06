Giustizia, bozza Ddl: via abuso d’ufficio, cambia il traffico influenze, stretta intercettazioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Dalle intercettazioni alla custodia cautelare, dalle informazioni di garanzia ai reati contro la Pubblica amministrazione, passando per i concorsi per dar forza agli uffici con nuovi giudici. Domani sarà il momento nel quale dinanzi al Consiglio dei ministri arriverà il primo corposo insieme di norme di riforma della giustizia, dopo un primo esame tecnico nella giornata di oggi preparatoria della riunione. Una scelta con cui il governo intenderebbe anche rendere un tributo a Silvio Berlusconi, ricordato ieri dal ministro Nordio anche per il suo ruolo di protagonista del dibattito sulla giustizia che voleva «orientare in senso garantista e liberale».

Sull’abuso di ufficio c’è l’accordo politico

Si parte dall’abuso d’ufficio, nodo intorno al quale si sono registrate nelle scorse settimane divergenze nella maggioranza (e non solo). Da sempre favorevole alla cancellazione del reato, considerato ragione di riluttanza alla firma da parte degli amministratori locali, Nordio sembra essere riuscito a superare i dissensi interni. Il reato di abuso d’ufficio viene abrogato a causa di una «anomalia» che persiste anche dopo le tante modifiche intervenute: lo “squilibrio” tra le iscrizioni nel registro degli indagati e le effettive condanne. A leggere la relazione che accompagna la bozza il numero delle iscrizioni nel registro degli indagati resta «ancora alto: 4.745 nel 2021 e 3.938 nel 2022; di questi procedimenti, 4.121 sono stati archiviati nel 2021 e 3.536 nel 2022». Solo 18 invece le condanne in primo grado nel 2021. Il Governo non esclude in futuro di sanzionare condotte «in forza di eventuali indicazioni di matrice euro-unitaria».

Loading...

Intercettazioni, modifiche in due tempi

Altro tema spinoso, le intercettazioni. L’intervento previsto nel Ddl costituisce solo un primo passo teso alla tutela dei terzi estranei alle indagini. L’obiettivo è evitare che le loro conversazioni finiscano in atti di indagine destinati alla divulgazione. Sarà dunque l’antipasto di una riscrittura più ampia. «In un tempo successivo faremo una radicale revisione del sistema delle intercettazioni che tuteli anche la correttezza delle indagini e combatta la strumentalizzazione che viene fatta con la diffusione pilotata» di intercettazioni «che dovrebbero rimanere segrete», ha spiegato a un question time il ministro. In prospettiva c’è dunque una stretta perché «non si possono spendere 200 milioni all’anno per intercettazioni che si rivelano nella maggioranza dei casi inutili».

Cosa è pubblicabile e cosa no

In particolare potranno finire su giornali e siti solo quelle il cui contenuto sia «riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento». Il provvedimento esige anche più rigore dai pm e i giudici: dovranno stralciare dai brogliacci e dai loro provvedimenti i riferimenti alle persone terze estranee alle indagini. Anche nella richiesta del pm e nell’ordinanza del giudice di misura cautelare non dovranno essere essere indicati i dati personali dei soggetti diversi dalle parti.

Custodia cautelare, decide un organo collegiale

Sulla custodia cautelare invece si interviene in una duplice direzione: a decidere sulla richiesta avanzata dal pm dovrà essere un organo collegiale e non un solo giudice. E l’indagato prima della richiesta di carcere preventivo dovrà essere interrogato. «Se consentito dalle concrete circostanze, da un lato si evita l’effetto dirompente sulla vita delle persone di un intervento cautelare adottato senza possibilità di difesa preventiva, dall’altro si mette il giudice nelle condizioni di poter avere un’interlocuzione, e anche un contatto diretto, con l’indagato prima dell’adozione della misura». Quanto alla collegialità della decisione sulla misura restrittiva in carcere la riforma «prevede che il giudice per le indagini preliminari decida in formazione collegiale sull'adozione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La disposizione non è stata estesa all'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari per sottolineare il carattere di extrema ratio della misura restrittiva carceraria». La collegialità riguarda dunque solo la più grave delle misure cautelari.