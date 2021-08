Riforma della giustizia: ok della Camera. Ecco come cambia il processo penale

Via libera della Camera (396 sì, 57 no e 3 astenuti) alla riforma del processo penale. Il testo passa ora al Senato. L’obiettivo è ridurre del 25% entro i prossimi cinque anni i tempi della durata del processo penale in Italia, abbattendo soprattutto l’imbuto della fase di appello che dura mediamente 850 giorni contro uno standard europeo di 104 giorni. Il provvedimento si compone di 2 articoli: l'articolo 1 prevede una serie di deleghe al Governo, che dovranno essere esercitate entro un anno dall'entrata in vigore della legge; l'articolo 2 introduce novità nel codice penale e nel codice di procedura penale, immediatamente precettive. Ecco, in sintesi, cosa cambia.

