Giustizia, Draghi chiede sostegno alla riforma: «Ora lealtà in Parlamento»

L’accelerazione di Draghi-Cartabia

La riforma del processo penale è ferma in commissione alla Camera (attesa in Aula il 23 luglio), mentre più avanzato - ma anch’esso a rilento - è il lavoro della riforma del processo civile in Senato. C’è poi bisognerà mettere mano alla riforma del Csm. Ecco perché Draghi e Cartabia hanno deciso di portare in Cdm il pacchetto di emendamenti del governo sul processo penale. Il passaggio in Consiglio non è d’obbligo ma il via libera dei ministri serve a rafforzare l’iter parlamentare.

Italia viva: contentino a M5s, ora lavoro Camere

«Italia viva ha votato a favore in Consiglio dei ministri apprezzando la netta svolta del ministro Cartabia rispetto al ministro Bonafede: l’aggiunta della modifica» chiesta dai Cinque stelle «sembra più un contentino per i media che una cosa di sostanza e comunque lavoreremo per sistemare il testo in Parlamento». Lo affermano fonti di Italia viva al termine del Cdm.