Riforma Irpef, ecco quanto guadagna una famiglia con uno o due figli e un single

Prima ipotesi: famiglia con due figli. Due redditi, in tutto 45mila euro. Un risparmio - ovvero quanto verserà in meno per l’Irpef nel 2022 rispetto al 2021 - di 300 euro per l’intero nucleo (150 a testa per ciascun genitore). Seconda ipotesi: famiglia con un figlio, un solo reddito: 30mila euro l’anno. Risparmio Irpef: 300 euro. Terza ipotesi: single con reddito da 20mila euro. Il risparmio, in questo caso, è di cento euro.

Le quattro aliquote Irpef

Sono alcune simulazioni effettuate dalla Fondazione Studi Consulenti del lavoro per capire quanto si dovrebbe risparmiare con il restyling Irpef, che punta su una nuova progressione e il passaggio da 5 a 4 aliquote: 23% fino a 15mila, come ora, il 25% fino a 28mila, il 35% fino a 50mila e il 43% per i redditi superiori. Dopo tre riunioni al Mef, le forze politiche dell’ampia maggioranza che sostiene l’esecutivo Draghi hanno infatti trovato un’intesa politica sulle quattro aliquote. Il dossier su come impiegare gli otto miliardi previsti dal ddl di Bilancio per la riduzione della pressione fiscale è atteso venerdì 3 dicembre sul tavolo del Consiglio dei ministri.

Le critiche di Confindustria e sindacati

L’accordo, che è stato criticato sia da Confidustria sia dai sindacati, con l’associazione datoriale a mettere in evidenza l'esigenza di concentrare le risorse su cuneo fiscale e incentivi per giovani e donne e Cgil, Cisl e Uil a parlare di scarsa attenzione ai redditi più bassi - dovrebbe essere formalizzato in un emendamento alla legge di Bilancio, allo stato attuale all’esame del Senato.

Pressing nella maggioranza per modificare l’intesa

Il condizionale è tuttavia d’obbligo: il Pd ha chiesto di riaprire il dialogo con i sindacati, dopo l’ultimo incontro con il ministro dell’Economia Franco che ha fatto emergere una distanza abbastanza sostanziale tra le parti. Forza Italia ha rilanciato per un taglio dell’Irap. Flat tax oltre i 100mila euro è il cavallo di battaglia della Lega.