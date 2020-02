Riforma Irpef, Gualtieri: «Vogliamo ridurre la pressione fiscale»

Giuseppe Conte «è un bravissimo Presidente del Consiglio e Zingaretti ha ragione, sul suo futuro ruolo politico e su molte altre cose. Zingaretti si è rivelato un leader molto saggio». Lo ha detto il ministro dell'Economia,

Roberto Gualtieri su Omnibus. «No - ha aggiunto Gualtieri - Renzi non strappa, non strappa».

Lo spread scenderà ancora

«I mercati capiscono la differenza, capiscono che questo governo sarà stabile e quindi sono contenti e stiamo risparmiando molti soldi: dopo il voto in Emilia Romagna e gli ultimi due giorni c'è stato un rally spettacolare, i nostri titoli stanno andando a ruba. E lo spread può ancora

scendere”. Ha detto ancora giovedì, il ministro dell'Economia a Omnibus su LA7.

Salvataggio Alitalia: no a nuovo prestito

«No, non facciamo un nuovo prestito, ora c'è un lavoro del Commissario per risanare l'azienda». Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, a proposito del salvataggio di Alitalia. Quanto alle indagini della magistratura a numerosi manager, banchieri e dirigenti pubblici sul precedente salvataggio, «la magistratura - ha detto Gualtieri - fa il suo dovere, fa le indagini e accerterà se ci sono stati dei reati. Se queste cose

fossero confermate sarebbe molto triste. Non faccio commenti, piuttosto siamo impegnati a trovare soluzione».

Ilva sarà la prima azienda siderurgica verde

«Sull'Ilva - ha concluso Gualtieri - si era detto che sarebbe stato impossibile scegliere fra ambiente lavoro, invece abbiamo lavorato intensamente e sotto traccia e siamo vicini a un accordo e a un nuovo piano industriale che punterà a fare di Ilva la prima azienda siderurgica verde».

Dopo Quota 100 sistema migliore e sostenibile

«Bisogna migliorare il sistema previdenziale e per questo il ministro Catalfo sta portando avanti dei tavoli molto approfonditi, che procedono in parallelo con la riforma fiscale. Dopo Quota 100 dovremo avere un sistema migliore garantendo la sostenibilità dei conti pubblici».