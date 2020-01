Riforma Irpef, come semplificare e riordinare gli aiuti alle famiglie

Una giungla da riordinare

Il taglio del cuneo è «un pezzettino» di un lavoro che da gennaio 2021 vedrà «arrivare la riforma Irpef», aveva confermato» in un’intervista

radiofonica la viceministra all’Economia Laura Castelli mettendo l’accento sulla «giungla di detrazioni, bonus e deduzioni che vanno riordinate». Al tavolo i Cinque Stelle si presenteranno con la loro proposta a tre aliquote più coefficiente famigliare, ma sarà solo l’avvio della discussione. I costi di un intervento di questo tipo rischiano di essere troppo elevati per non trasformare l’ipotesi in una proposta velletaria impossibile da sostenere sul piano dei conti pubblici.

Ipotesi, tra l’altro, che non piacciono per esempio a Italia Viva, come mostra la proposta di riforma presentata per la prima volta su queste pagine. Dal canto suo Leu studia invece il modello tedesco dell’imposta “su misura”, con una progressività continua in grado di evitare quei salti di aliquote e scaglioni che oggi rendono spesso iniquo il prelievo e scoraggiano di fatto il lavoro rendendo in alcune fasce troppo sconveniente sul piano fiscale l’impegno a per produrre maggior reddito.

Obiettivo semplificazione



Ma un altro possibile terreno comune tra le diverse ipotesi che scenderanno in campo è quello della semplificazione, da portare avanti sia sul fronte delle aliquote sia soprattutto sulla infinità di detrazioni, deduzioni ed eccezioni che oggi hanno snaturato di fatto l’impianto dell’imposta. Semplificazione degli sconti fiscali, che è resa obbligatoria anche dalla matematica. Perché sulla manovra 2021 pesano già oltre 20 miliardi di aumenti Iva e senza un taglio netto alle tax expenditures non c’è modo nemmeno di avviare una riforma vera del Fisco.