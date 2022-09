Riforma delle pensioni, legge Fornero al bivio. Tutte le proroghe possibili e i canali aperti

Proprio il problema costi potrebbe aver indotto gli altri partiti a mantenere un atteggiamento prudente su un delicato capitolo come quello della previdenza. Fdi, così come il programma comune del centrodestra, evoca solo il ricorso a forme di flessibilità in uscita, che secondo il Terzo polo dovrebbero essere previste prevalentemente per i lavoratori impegnati in mansioni usuranti, mentre il Pd considera possibili i pensionamenti a 63 anni ma soltanto se ancorati al metodo di calcolo contributivo.



L'allarme della Cisl

L'esiguo tempo che avrà a disposizione il governo che uscirà dalla tornata elettorale del 25 settembre non dovrà diventare un alibi per il ritorno in toto alla riforma Fornero: a lasciarlo intendere è stato il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra. Che considera indispensabile il varo di una nuova riforma delle pensioni entro il 31 dicembre 2022 con due misure chiave: via dal lavoro a 62 anni di età ma anche con 41 anni di contributi. Una posizione sostanzialmente condivisa da Cgil e Uil.



Le proroghe per Ape sociale, Opzione donna e Quota 102

La maggior parte dei partiti è comunque d'accordo sulla necessità di prolungare Opzione donna e Ape sociale a tutto il 2023. La proroga in questo caso appare quindi quasi scontata e, se non ci fossero tempo e risorse per adottare subito altre misure, potrebbe diventare possibile anche quella di Quota 102.



Gli altri canali aperti per l'uscita anticipata

Al di là di come evolverà il quadro previdenziale di qui al 31 dicembre, resteranno comunque aperti altri canali di uscita anticipata. Primo fra tutti quello che consente il pensionamento con 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva (41 anni e 10 mesi per le donne) a prescindere dall'età anagrafica e senza adeguamenti all'aspettativa di vita fino al 2026.

Potranno poi continuare a uscire con 41 anni di versamenti, indipendentemente dalla soglia anagrafica, i cosiddetti lavoratori “precoci”, ovvero quelli in possesso di 12 mesi di contribuzione effettiva prima del 19esimo anno d'età e che si trovano in condizioni sostanzialmente simili a quelle previste per accedere all'Ape sociale.