Riforma della previdenza/No all’anticipo pensionistico

(ANSA)

L'esecutivo, con l'ultimo Programma nazionale di riforma (il Pnr), che fa da cornice al Recovery plan in arrivo, ha voluto mandare un messaggio chiaro e rassicurante a Bruxelles e, allo stesso tempo, tracciare il solco su cui si dovranno incanalare le nuove regole pensionistiche: «Sarà necessaria una attenta riflessione sull'intero sistema onde garantire la sostenibilità anche di lungo periodo e limitarne il peso sul debito pubblico». In altre parole, non sono più ripetibili misure con un forte impatto sui conti pubblici come l'anticipo pensionistico voluto due anni fa dal Conte 1.