L’entrata in vigore del processo civile e penale è acquisita. Per il penale il Dlgs della riforma Cartabia è in vigore dal 30 dicembre scorso, mentre per il processo civile il Governo, con la manovra appena approvata, ne ha anticipato l’operatività al prossimo 28 febbraio. C’è tutto il tempo per l’adozione dei regolamenti sulla digitalizzazione dei processi

