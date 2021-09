Riforma del processo civile / Giudizio di appello

Vengono individuati principi e criteri direttivi per la riforma del giudizio di appello. In questo ambito il riordino dovrà individuare nel ricorso l'atto introduttivo del giudizio di appello, sostituendolo all'atto di citazione, analogamente a quanto previsto per l'instaurazione del giudizio in primo grado e che sia prevista l’individuazione di un termine per la fissazione della prima udienza non superiore a 90 giorni. Il riordino dovrà prevedere termine perentorio, fino a venti giorni prima della data di udienza, per la costituzione dell’appellato, a pena di decadenza per l’esercizio dei suoi poteri processuali, ivi compresa la riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte. Dovrà inoltre: stabilire tanto l'improcedibilità dell'appello (art. 348 c.p.c.) quanto l'estinzione dell'appello siano dichiarate dal giudice con ordinanza; prevedere l’abrogazione della disciplina del cosiddetto “filtro in appello” e dovrà disciplinare la fase della decisione, conclusa l'istruttoria e la trattazione

9/16 11/16 Menu