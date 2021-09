Riforma del processo civile / Impugnazione dei licenziamenti

Vengono definiti i principi di delega per l’ulteriore semplificazione del sistema processuale civile, stabilendo l’unificazione dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere previamente risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, e la previsione della regola secondo la quale dette controversie devono essere trattate con priorità. In particolare, ci sarà unico procedimento per i licenziamenti, con una corsia preferenziale per la trattazione della questione dell’eventuale reintegrazione nel posto del lavoro. Obiettivo è far si che aziende e lavoratori siano il meno tempo possibile nel limbo

