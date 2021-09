Riforma del processo civile / Istruzione “stragiudiziale”

Il Governo dovrà disciplinare la verbalizzazione delle dichiarazioni delle parti e dei terzi, prevedendo idonee garanzie. Dovrà inoltre prevedere, laddove parti e terzi non intendano rendere dichiarazioni, misure volte ad anticipare l'intervento del giudice al fine della loro acquisizione; introdurre sanzioni penali per chi rende in questa fase dichiarazioni false; introdurre conseguenze processuali per la parte che si sottrae all'interrogatorio, consentendo al giudice di tenerne conto in sede di condanna al pagamento delle spese di giudizio e di valutazione della responsabilità aggravata (articolo 96 c.p.c.); disciplinare l'utilizzabilità delle prove acquisite nel corso della procedura di negoziazione nell'eventuale successivo giudizio civile, consentendo comunque al giudice di disporre la rinnovazione delle prove; prevedere una maggiorazione non inferiore al 30% del compenso degli avvocati che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale, a meno che il giudice non ritenga tale istruttoria abusiva o manifestamente inutile; prevedere che gli eventuali abusi commessi dall'avvocato in tale fase siano considerati, indipendentemente da ogni altra responsabilità, gravi illeciti disciplinari

5/16 7/16 Menu