Riforma del processo civile / Mediazione

Il riordino dovrà escludere l'obbligatorietà della mediazione in materia di responsabilità sanitaria e, in relazione alle medesime controversie, limitare l'accertamento tecnico preventivo oggi previsto come obbligatorio dalla legge sulla responsabilità sanitaria, ai soli casi per i quali l'accertamento del danno richiede una consulenza tecnica. Si esclude inoltre l'obbligatorietà della mediazione in materia di contratti finanziari, bancari e assicurativi, ma viene estesa obbligatorietà ai contratti di mandato e ai rapporti di mediazione.

