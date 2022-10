Riforma processo civile, meno liti in tribunale: il focus del Sole 24 Ore sulle novità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dal rito semplificato alla mediazione: il pacchetto Cartabia sulla giustizia civile punta sulle alternative al contenzioso in aula. Mercoledì 19 ottobre in edicola con il Sole 24 Ore il focus “Processo civile, tutte le novità” dedicato al decreto legislativo adottato nell'ambito del più ampio disegno di riforme imposte dal Pnrr. L'obiettivo è quello della riduzione delle pendenze e dei tempi di durata dei processi del 40%. Per questo il leit motiv degli interventi è quello della semplificazione, della velociìzzazione e dell'utilizzo sempre più raccomandato degli strumenti alternativi al contenzioso. Tra le novità l'allargamento della competenza dei giudici di pace, il potenziamento alle forme alternative di risoluzione delle controversie civili sia sul fronte della mediazione sia su quello della negoziazione assistita con incentivi anche fiscali. Alleggerite inoltre le procedure esecutive e quelle in materia di famiglia e minori. Il fascicolo di 16 pagine il 19 ottobre in edicola con il Sole 24 Ore a 1 euro oltre il prezzo del quotidiano.