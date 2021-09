Riforma del processo civile / Nasce il tribunale per le famiglie

Tutte le controversie che investono i rapporti familiari e i minori saranno trattate da nuovo “tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie”. Le cause di separazione e divorzio e le materie oggi di competenza del Tribunale dei minori confluiscono in unico ufficio giudiziario. E si introduce un rito unitario per tutti i procedimenti in materia di famiglia, con la possibilità per il giudice, in caso di questioni che riguardano i figli di discostarsi dalle richieste dei genitori, se non conformi all’interesse superiore del minore.Il tribunale per le famiglie sarà strutturato in sezioni distrettuali, costituite presso le sedi di corte d'appello, e in sezioni circondariali presso le sedi di tribunale ordinario. Saranno composti da giudici con specifiche competenze nelle materie assegnate (a loro non si applicherà il limite dei 10 anni della funzione)

