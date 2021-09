Riforma del processo civile / Negoziazione assistita

La riforma dovrà escludere l'obbligatorietà della negoziazione assistita per le controversie relative alla circolazione stradale. Dovrà invece consentire la negoziazione assistita da più avvocati anche per le controversie individuali di lavoro, senza che la stessa costituisca una condizione di procedibilità dell'azione giudiziari. Il riordino dovrà semplificare la procedura di negoziazione assistita, anche prevedendo l'utilizzazione di un modello di convenzione elaborato dal Consiglio nazionale forense, salva la possibilità per le parti di utilizzare un modello diverso. Nell’ambito della procedura di negoziazione “assistita” viene prevista la possibilità di svolgere, nel rispetto del principio del contraddittorio e con la necessaria partecipazione di tutti gli avvocati che assistono le parti coinvolte, attività istruttoria, denominata « attività di istruzione stragiudiziale », che consiste nell’acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all’oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente

