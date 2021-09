Riforma del processo civile / Processo di cognizione di primo grado dinanzi al tribunale in composizione monocratica

Vengono indicati i princìpi per la revisione della disciplina del processo di cognizione di primo grado dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Il Governo, nell'attuazione della delega, dovrà assicurare la semplicità, la concentrazione e l’effettività della tutela e la ragionevole durata del processo; sostituire il procedimento sommario di cognizione con un unico rito semplificato, esclusivo e obbligatorio per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica; rideterminare i tempi di presentazione delle pretese delle parti nonché le tempistiche per la discussione e per la pronuncia e il deposito della sentenza; disciplinare i rapporti tra collegio e giudice monocratico e individuare i procedimenti speciali da assoggettare al rito semplificato di cognizione di primo grado

8/16 10/16 Menu