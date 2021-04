Riformare la PA, missione difficile ma non impossibile

Forse no, ad alcune condizioni.

La prima è di avere una visione o, meglio, una concezione complessiva della Pa, che consiglierei al ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta di ricavare dall’insegnamento del suo conterraneo Feliciano Benvenuti: una pubblica amministrazione democratica, che responsabilizza il cittadino, coinvolgendolo in un procedimento in cui il rapporto di potere si riequilibria, giungendo a una decisione di qualità perché si avvale dell’apporto di più punti di vista e si fonda su un più vasto consenso e che quindi guarda al cittadino né come un nemico né come un semplice “cliente”, ma come un alleato che coopera per un fine comune.

Si tratta di una concezione liberale, che punta al rafforzamento del cittadino e lo svincola dalla tradizionale sudditanza, che è spesso anche all’origine della corruzione.

Si potrebbe partire dall’affermare, in ogni settore dell’azione amministrativa, il “diritto alla risposta”, perché è nel silenzio e nell’inerzia che si annida il peggio dell’azione degli Enti pubblici.

Ma non una risposta qualsiasi e in puro stile burocratico, ma leale e collaborativa: che possa quindi indirizzare a una soluzione del problema in tempi rapidi, minimizzando il sacrificio del privato e indicando tempi e modi di conclusione del passaggio burocratico, ovviamente nei limiti rigorosi della legge.