Riforme concrete per la gestione del debito pubblico dei grandi Stati Ue

Condivisione dei rischi ed Eurobond

L'idea era molto semplice e rimane più che mai attuale. Nella Fase 1 ogni anno il debito pubblico in scadenza dei vari Stati dovrebbe essere rifinanziato con nuove obbligazioni governative garantite dal MES e, quindi, in solido da tutti i paesi membri. In cambio, ciascuno Stato dovrebbe versare al MES dei premi assicurativi annuali calcolati a mercato, vale a dire in base alla valutazione corrente del proprio rischio sovrano incorporata nelle quotazioni di derivati di credito sufficientemente liquidi come i c.d. credit default swap.

Se io pago per essere assicurato, nessuno mi sta regalando nulla e, al contempo, sono incentivato a una gestione sana e prudente della finanza pubblica perché altrimenti dovrò sborsare dei premi più onerosi. Entrambi sono aspetti apprezzabili dal punto di vista dei paesi core.

Inoltre, i premi assicurativi versati dai vari Paesi potrebbero essere usati per aumentare il capitale del Meccanismo di Stabilità e supportare un ampliamento della sua attività di funding sui mercati finanziari. Le risorse così raccolte andrebbero ad affiancare quelle stanziate dal piano Next Generation EU per realizzare progetti d'investimento a sostegno del sistema produttivo e della competitività della nostra area valutaria.

Messi sotto l'ombrello protettivo del MES, i debiti pubblici dei diversi paesi diventerebbero, anno dopo anno, sempre più simili in termini di rischiosità. Ciò spingerebbe gli investitori ad aggiornare le loro aspettative e a porre in essere negoziazioni sul mercato secondario dei titoli di Stato Europei che favoriscano la convergenza tra le curve dei rendimenti dei vari paesi creando de facto le condizioni ideali per la nascita di un unico safe asset dell'area euro. Una volta che il debito di ciascun paese fosse portato integralmente sotto la garanzia del MES, si potrebbe passare alla Fase 2 con l'emissione di debito sovranazionale dell'Eurozona per il rifinanziamento del debito governativo garantito in scadenza e per dare copertura, ove necessario, alla spesa per investimenti. Ciò consentirebbe di acquisire senza traumi la progressiva scomparsa dei titoli di Stato in favore di un debito federale Europeo. I famosi Eurobond.

Il cambiamento appena descritto nella morfologia del debito pubblico all'interno della nostra area valutaria richiederebbe anche una progressiva “maturazione” della natura istituzionale del MES che passerebbe dall'attuale posizione di strumento emergenziale soggetto a molteplici vincoli e condizioni a quella di garante e, infine, a quella di emittente e gestore del debito pubblico.

A sua volta un debito comune dell'area euro sarebbe un tassello essenziale per una maggiore integrazione fiscale e, quindi, per il completamento della nostra area valutaria con la creazione di un vero bilancio federale e di un Ministero Europeo del Tesoro e dello Sviluppo Economico.