Riforme, da Letta a Conte 349 decreti attuativi ancora in attesa

Tra i provvedimenti attuativi delle riforme del governo Conte che attendono ancora il via libera, c’è la web tax, che necessita di un decreto ministeriale (previsto dalla manovra 2019) che doveva arrivare entro il 30 aprile scorso. Qui a pesare sui ritardi c’è anche il mancato accordo in sede europea sulla tassazione dei giganti del web. Sempre legato alla manovra 2019, è il decreto del presidente del consiglio con le modalità per la revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime. Anche qui il testo doveva arrivare entro il 30 aprile, ma al momento è solo allo stato di “schema” negli uffici ministeriali (previsto un albo e il rating per assegnare le concessioni).

Al provvedimento su Reddito di cittadinanza e quota 100 mancano ancora gli indirizzi e modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro e vanno definite le modalità di accesso al credito di imposta riconosciuto al datore di lavoro che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc la disponibilità di posti vacanti. Mentre attende ancora il via libera definitivo il Dpcm con i criteri per l’anticipo dell’indennità di fine servizio (Tfs) per i dipendenti pubblici che vanno in pensione anticipata.

Sono già scaduti poi i termini fissati dal Dl Crescita per le linee di attività del “Piano grandi investimenti» nelle Zes (zone economiche speciali), per il credito d’imposta per la partecipazione alle fiere internazionali delle Pmi e per la documentazione per il patent box. Attesa poi, anche se non ancora scaduta, l’attuazione della mini Ires.

Ancora incompleta la fase uno del pacchetto sicurezza: in stand by, tra le altre norme, l’istituzione di sezioni della “Unità Dublino” presso le prefetture e l’elenco dei Paesi di origine sicuri per la valutazione delle domande di asilo.