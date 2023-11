Riforme, si può cambiare premier solo una volta. Ma attenzione al «rischio Calabria»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il premier eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini può sì cambiare, sia pure con il vincolo che il nuovo premier sia un parlamentare eletto nelle fila della coalizione che ha vinto le elezioni e ne porti avanti il programma, ma solo una volta nel corso della legislatura. È questa la principale novità che in queste ore è stata introdotta nel testo di riforma costituzionale che ha avuto lunedì il via libera dei leader della maggioranza e che venerdì dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei ministri.

Solo un cambio di premier nella legislatura? «Per evitare giochini»

Una modifica, quella di un solo cambio a Palazzo Chigi nei cinque anni di legislatura, di cui si capisce la logica: impedire, una volta che dovesse essere sostituito il premier eletto, che parta il giochino dei partiti della maggioranza alla sostituzione. Mentre l’intento della riforma - si spiega da Palazzo Chigi - non è tanto rafforzare i poteri del premier, che infatti restano formalmente invariati, quanto proprio garantire la stabilità dei governi ed evitare i continui cambi di premier a cui abbiamo assistito negli ultimi lustri.

Elezione diretta del premier: ecco come funzionerà in 5 punti

Calderisi: così effetto Calabria, dove tutti volevano fare il vice e nessuno il governatore

Eppure, come ogni volta che si modifica un delicato ingranaggio come quello dell’architettura istituzionale, se si chiude una porta bisogna assicurarsi che non si apra un portone. Il rischio, infatti, è che il capo dell’esecutivo stabile diventi il sostituto e non quello eletto direttamente: solo il secondo premier avrebbe di fatto quel pieno potere di scioglimento delle Camere che il testo non attribuisce al premier eletto. Lo fa notare Giuseppe Calderisi, uno dei massimi esperti di regole istituzionali e leggi elettorali di area liberale, ricordando il caso Calabria: «Prima che la Consulta bocciasse la legge regionale perché in contrasto con l’articolo 122 della Costituzione (si era nel 2004, e Calderisi fu tra i sostenitori della decisione del governo Berlusconi di impugnare la legge regionale, ndr) in Calabria si era aperta la partita su chi dovesse essere il candidato non a presidente della Giunta ma a vicepresidente, che in quanto candidato a possibile unico successore poi inamovibile era ruolo più ambito del presidente... nessuno, insomma, voleva più essere il candidato presidente da eleggere direttamente». Paradossi e precedenti di cui il legislatore attuale dovrà tenere conto.

L’antiribaltone si ammorbidisce: non più esclusi cambi di maggioranza

Per il resto il cuore della riforma che introduce la novità del capo del governo eletto direttamente dal popolo contestualmente al rinnovo del Parlamento, una forma di premierato che non esiste in nessun Paese e quindi sicuramente originale, è quello che è stato vidimato dai leader di maggioranza e illustrato dal Sole 24 Ore nei giorni scorsi. Il meccanismo della cosiddetta “fiducia costruttiva” inizialmente previsto, ossia la norma antiribaltone fortemente voluta dalla Lega che permetteva di sostituire il premier eletto in caso di cessazione dalla carica solo se votato dalla stessa identica maggioranza iniziale, è stato ammorbidito. Anche, sembra, per andare incontro ad alcune perplessità fatte informalmente arrivare dal Quirinale. Se il vincolo è quello della maggioranza iniziale, infatti, ogni partito della maggioranza che voglia mettere fine per interessi di parte alla legislatura avrebbe di fatto il potere di scioglimento delle Camere o comunque un forte potere di ricatto nei confronti del premier eletto.

C’è solo il vincolo del programma: basterà a evitare ribaltoni?

Si è trovata quindi una formula che permette al premier eletto di proseguire nella sua attività di governo anche se dovesse venire meno l’appoggio di un partito della maggioranza: in questo caso avrebbe infatti la possibilità di tornare di fronte alle Camere per allargare la maggioranza iniziale con il vincolo, però, di portare avanti il programma di governo con cui sono vinte le elezioni. Dal punto di vista del legislatore il vincolo del programma invece del vincolo della stessa maggioranza dà maggiore flessibilità al sistema ed evita al premier di governare sotto ricatto dei partner minori ma è comunque un vincolo politico di rilievo: «I partiti di opposizione che volessero entrare in maggioranza dovrebbero spiegare ai loro elettori il voltafaccia», si spiega.