Rifugio Lagazuoi / Polenta e capriolo con vista

Il rifugio sulla cima del Lagazuoi dove sono stati girati diversi film

Sulla sua terrazza hanno girato Klaus Kinski, Marcello Mastroianni, Silvester Stallone, Jean Reno. Non stupisce. Il rifugio sulla cima del Lagazuoi, a 2.752 metri, è un set ideale. Se decidete di andarci prenotate una stanza (o un letto in camerata) e fermatevi per la notte. Alzarsi la mattina presto e affacciarsi su un oceano di vette, dalle Tofane alla Marmolada, è struggente. Dopo un’abbondante colazione, sci ai piedi, è immancabile la discesa sugli otto chilometri della pista Armentarola, la più scenografica del comprensorio. Chi arriva di giorno può tuffarsi tra le gallerie e trincee del museo all’aperto sulla Grande guerra. E finire in bellezza con polenta e capriolo.