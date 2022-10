Rigassificatore di Piombino scoglio per il nuovo governo. Il sindaco Fdi paladino del no

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il progetto di un rigassificatore presentato da Snam da posizionare nel porto di Piombino (Livorno), intervento voluto dal Governo per smarcarsi dalle forniture di gas dalla Russia e fronteggiare il fabbisogno energetico, è ormai un caso politico di rilievo per il futuro esecutivo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni. Il sindaco della città Francesco Ferrari, di Fratelli d’Italia, resta il paladino della linea dura contro l’intenzione di posizionare la nave Golar Tundra all’interno del porto cittadino e ha dichiarato in più occasioni la sua netta contrarietà, l’ultima alla vigilia della seconda riunione della conferenza dei servizi (7 ottobre) e nonostante le rassicurazioni fornite da Snam. Una posizione in contrasto con i vertici nazionali del suo partito e della coalizione di centrodestra, favorevoli ai rigassificatori.

Meloni: priorità è approvvigionamento energetico

Nella campagna elettorale per il voto del 25 settembre Meloni aveva spiegato: «Abbiamo l’obbligo di verificare se negli stessi tempi, quindi senza allungare i tempi, possa esistere una sede più adeguata di quella di Piombino per non far ricadere tutti i sacrifici sulla stessa città». Aggiungendo: «Per me l’approvvigionamento energetico nazionale è la priorità». Per Eugenio Giani (Pd), presidente della Regione Toscana e commissario straordinario per la realizzazione dell’opera, si tratta di «un bel messaggio soprattutto a chi sul territorio fino ad ora ha tenuto, pur essendo del suo partito, delle posizioni molto diverse».

Il sindaco: contrari anche all’opzione off-shore

Ferrari, però, conferma il proprio no: «La contrarietà del Comune e della città alla realizzazione dell’opera in porto è stata già cristallizzata nelle centinaia di pagine di pareri che abbiamo depositato in Regione e presentato nel primo appuntamento della conferenza dei servizi. In questa seconda riunione (il 7 ottobre, ndr), affronteremo i tempi dell’eventuale permanenza in porto e del dopo Piombino. Ferma restando l’assoluta contrarietà alla collocazione dell’impianto in porto che abbiamo già chiarito e continueremo a sostenere, Piombino deve essere tassativamente esclusa dalle opzioni per l’off-shore».

Isabella Rauti, senatrice neo rieletta di Fratelli d’Italia, a 24 Mattino su Radio 24, ha chiarito la posizione del partito: «Noi abbiamo sempre sostenuto che i rigassificatori vanno fatti, vanno fatti in sicurezza, con tutte le garanzie dovute che vanno dimostrate. Quella dei rigassificatori è una delle strade da percorrere e noi non ci tiriamo indietro. Bisogna valutare la questione locale, non se ne può fare una questione di appartenenza di partito. Ci sono delle precondizioni da considerare che hanno un interesse prevalente. Se avranno un interesse prevalente siamo a favore del rigassificatore come una delle soluzioni, non come una soluzione unica».

Consiglio toscano boccia atto M5s per stop rigassificatore

Il contrasto tra territorio e vertice nazionale si è visto anche al Consiglio regionale della Toscana che, mercoledì 5 ottobre, ha respinto un atto che avrebbe impegnato la giunta «a interrompere qualsiasi atto o fatto volto alla realizzazione del rigassificatore a Piombino, ivi incluse le opere prodromiche e accessorie indissolubilmente connesse allo stesso, attendendo l’insediamento del nuovo Governo» e «a richiedere quindi nelle opportune sedi di una valutazione per un’ubicazione alternativa all’opera». L’atto era presentato dal gruppo M5S ed è stato appoggiato dai partiti centrodestra che è all’opposizione: Fdi, Lega e Fi.