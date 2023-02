Rigenerazione, la sfida passa da comportamenti virtuosi e più informazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Nell’agone della battaglia climatica se, da una parte, alcune soluzioni riscuotono sia consenso che dissenso, in modo anche vibrante (vedi la mobilità elettrica), l’Economia Circolare appare dai più considerata separata, rischiando la scarsa rilevanza, ma mai è contrastata in modo frontale. Si levano tuttavia voci di preoccupazione per le difficoltà in cui la stessa “grande Europa” si dibatte o potrebbe trovarsi a farlo con l’emergere di freni o carenze per l’Economia Circolare, che rischiano di limitarne l’avanzata o la portata: l’aggiornamento della direttiva Ue sui rifiuti, che ha ridotto alcune ambizioni (quale il target Ue di rigenerazione per gli oli usati); il report della Banca Mondiale che segnala esigenze e difficoltà su 4 parametri chiave (Istituzioni, Informazione, Incentivi e Finanza); il Circularity Gap 2023 che indica una riduzione della circolarità nel mondo in 5 anni dal 9% al 7 per cento. Su queste pagine, nelle scorse settimane un articolo a firma di Urbinati e Zerbino (6 gennaio 2023) ha evocato il rischio di rebound, ovvero di un maggior ricorso alle risorse naturali favorito dalla economicità di quelle da rifiuto, con conseguente incremento dei consumi di materie prime “vergini”.

Il cammino disegnato negli anni 60 da Kenneth Boulding (antesignano della Teoria dei Sistemi) non si presenta facile.

Eppure lo descriveva in modo che anche un bambino ne capirebbe l’ineluttabilità: «passiamo dalla economia del Far West a quella dell’astronave”. Egli vedeva un’Astronave-Terra sempre più popolata, dalla quale non si può uscire e, pertanto, la logica di “consumare di più” andava rimpiazzata da quella del “contenere i consumi, recuperare, riciclare”.

Il suo messaggio ha tardato a dare frutti, anzi il consumo di risorse naturali è cresciuto esponenzialmente e minaccia di raddoppiare entro quel 2050 che i piani sul cambiamento climatico vedono come traguardo della neutralità.

In questa ottica è utile esaminare la nicchia in cui opera il Conou, il Consorzio italiano degli oli minerali usati, per ricercarne le chiavi di successo.