Rigenerazione urbana, la posizione dell'Inu sul testo

4) l'Inu segnala che l'introduzione dei Piani comunali di rigenerazione urbana come strumento di generale applicazione richiede un coordinamento nel sistema degli strumenti di governo del territorio, che non pare adeguatamente risolto dalla mera sovrapposizione del nuovo Piano su quello comunale generale e dalla mera giustapposizione ad altri strumenti di pianificazione, come ad esempio il Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente.

I pregi



L'Inu sottolinea alcuni pregi del Ddl:

1) la programmazione di risorse finanziarie statali per la rigenerazione urbana su un periodo lungo (500 milioni l'anno per 20 anni);

2) il raccordo tra la pianificazione della città e la fiscalità immobiliare statale e locale; 3) l'integrazione della strategia di rigenerazione urbana con la strategia del contrasto del consumo di suolo e la sua proiezione verso la transizione energetica.

500 milioni l'anno per 20 anni

I punti rilevanti

Fra i punti del Ddl che l'Inu ritiene rilevanti figurano:

1) l'imposizione, alle Regioni inadempienti, di un termine per redigere i piani paesaggistici di concerto con il ministero per i Beni e le Attività culturali e per approvarli;

2) la previsione dell'esercizio di poteri sostitutivi da parte del ministero (art. 11, comma 3). Il termine dei sei mesi appare troppo breve per potere essere rispettato, e quindi andrà ragionevolmente riconsiderato,