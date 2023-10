Progetti sociali per il gruppo Leroy Merlin

La società benefit (Ri)Generiamo di Torino è nata in seno a Leroy Merlin Italia per generare nuove economie e promuovere un’economia inclusiva. Di rilievo la rete di sartorie sociali che realizza arredo tessile partendo anche dal recupero di scarti di tessuti e poi il progetto Formidabili, che valorizza persone con disabilità. Ha vinto il Premio Impresa sostenibile 2023 per la sostenibilità economica.



13/16 15/16 Menu