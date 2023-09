Rigoni di Asiago acquisisce la maggioranza di Ambrosiae

Ascolta la versione audio dell'articolo

Rigoni di Asiago Srl annuncia l’acquisizione della quota di maggioranza di Ambrosiae Srl Società Benefit con sede a Monteprandone (AP). Ambrosiae è una giovane azienda italiana che realizza prodotti alimentari biologici di altissima qualità, adatti ad ogni tipo di dieta ed esigenza. Dal 2021 è società Benefit, ovvero nell’esercizio della propria attività economica, persegue finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali.

Dal 2014 Ambrosiae produce snack e prodotti per la colazione, creati con ingredienti naturali, vegetali, biologici, lavorati in modo innovativo, senza cottura, il più delicatamente possibile, per garantire e preservare i nutrienti di cui sono naturalmente ricchi.

Rigoni di Asiago, azienda veneta pioniera nel mondo del biologico, con un fatturato di oltre 138 milioni di euro, proprio nel corso del 2023 festeggia i suoi primi 100 anni. Nel 2018, l’ingresso, con una quota di minoranza, della Società di Private Equity Kharis Capital ha permesso il rafforzamento dell’azienda a livello internazionale.

Oggi Ambrosiae è la seconda acquisizione di Rigoni di Asiago, che segue la prima, avvenuta in Francia nel 2022, siglata con Saveurs&Nature, cioccolateria artigianale ben presente nel mercato del biologico, con il talento della bontà.