Rigoni di Asiago lancia una linea dedicata alla prima colazione in hotel

Il rilancio del canale horeca (bar, ristoranti e più in generale dei consumi fuori casa) passa anche dalla fiducia degli imprenditori che decidono di scommettere su questo importante asset dell’economia italiana. In un momento di mercato complesso, i cui ritmi sono stati dettati dalla pandemia, l’azienda veneta Rigoni di Asiago ha sviluppato una linea dedicata alle prime colazioni negli hotel e nei resort.

Una scelta precisa quella di replicare da aprile 2021 le referenze - mieli, marmellate e creme spalmabili, tutte 100% bio - già conosciute e apprezzate dal consumatore nelle colazioni domestiche che punta alla conquista del settore hotellerie, ma che vuole anche essere una risposta proattiva alla situazione.

L’operazione è condotta in partnership con Pompadour, tra i leader nell'infusione in Italia e con una consolidata esperienza ventennale nel settore horeca/foodservice, che curerà la distribuzione delle nuove referenze dedicate a questo segmento di mercato.

La linea, appositamente creata, comprende una selezione dei prodotti Fiordifrutta (preparazione 100% da frutta bio), Nocciolata (crema spalmabile bio al cacao e nocciole) e Mielbio (miele 100% italiano e biologico), in diversi formati e soluzioni.

L'hotel avrà l'opportunità di scegliere sia i vasetti mignon proposti in un display in legno sia i nuovi vasi in vetro, dotati di un erogatore appositamente porzionato per evitare gli sprechi.

Inoltre l'offerta comprende anche i dolcificanti alternativi allo zucchero: il miele 100% italiano e Dolcedì, dolcificante naturale estratto dalle mele, per la prima colazione, per la merenda o per il momento della tisana.