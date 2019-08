Rigore e mercato: i limiti della ricetta voluta dall’Europa per fermare la crisi bancaria di Marco Onado

(Reuters)

3' di lettura

La recente decisione della Bce in materia di crediti deteriorati apre uno spiraglio importante nella politica europea su questo delicato problema che ha creato non poche difficoltà alle banche, dei paesi più colpiti dalla crisi come quelle italiane. Passata la grande sbornia dei salvataggi à gogo, la Commissione ha infatti deciso di chiudere improvvisamente la stalla senza curarsi del fatto che nel frattempo erano scappati soprattutto buoi francesi e tedeschi. Le banche italiane sono invece rimaste intrappolate nella politica del rigore solo perché da noi la crisi, dovuta a fattori ciclici e non a follie di carattere finanziario, ha seguito di alcuni anni quella degli altri paesi.

A quel punto le banche, soprattutto italiane, si sono trovate al centro di un vero e proprio fuoco incrociato. La vigilanza europea chiedeva che le perdite potenziali venissero immediatamente riconosciute, per la giusta preoccupazione di evitare che la situazione percepita dal mercato fosse ancora peggiore della realtà. La Commissione escludeva qualsiasi forma di sostegno pubblico e quindi pretendeva che la riduzione di una massa enorme (si era arrivati a un trilione di euro per l'intera Eurozona, ovviamente concentrata nei paesi periferici) avvenisse attraverso la vendita su un mercato ancora in fase di crescita, che comporta perdite ulteriori rispetto al valore di presunto realizzo dei crediti, cioè al loro corretto valore di bilancio. La situazione generale di mercato, dal canto suo, continuava a produrre una redditività di base modesta, nonostante la ripresa economica dell'ultimo biennio e dunque rendeva questi ulteriori sacrifici economici particolarmente pesanti.

Nonostante questo cocktail micidiale di elementi avversi, le banche hanno risposto all'appello. In Europa, il livello complessivo si è dimezzato. Lo stesso è avvenuto in Italia: come ha detto il Governatore Visco all'assemblea dell'Abi, rispetto al picco del 2015, i crediti deteriorati al netto delle rettifiche di valore sono passati da 196 miliardi al picco del 2015 a 88 miliardi nello scorso marzo; la loro incidenza sul totale dei finanziamenti è scesa dal 9,8 al 4,2 per cento.

La Bce dice ovviamente che lo sforzo deve proseguire, ma l'atteggiamento più pragmatico dell'ultima decisione in materia di crediti deteriorati e soprattutto la maggior attenzione alla capacità di ciascuna banca di sopportare la riduzione richiesta nei prossimi anni (si veda il Sole-24Ore del 22 scorso) sono anche il segno di una maggiore attenzione alle esigenze concrete di uno scenario complesso, in cui si mescolano difficoltà congiunturali e strutturali. E infatti la Bce nella sua Financial Stability Review di maggio ha sottolineato con forza due problemi di fondo. Il primo è che il mercato dei crediti deteriorati continua ad essere largamente inefficiente e forse ha già dato tutto quello che poteva dare. Dunque, continua a comportare costi elevati per le banche che intendono disfarsi del fardello. Come non bastassero i costi già sopportati per gli accantonamenti e che, lo dice la Banca d'Italia da tempo, hanno ormai allineato i valori netti di bilancio a quelli di realizzo desumibili dall'esperienza storica.

Il secondo problema è quello di una redditività di base che non solo continua a languire, ma che è minacciata da fattori ciclici e soprattutto dall'incognita dei grandi cambiamenti tecnologici che stanno investendo il mondo della finanza.