Rilanciare la Wto: la sfida impossibile per Okonjo-Iweala Il complicato percorso delle riforme passa dal triangolo Usa-Ue-Cina di Gianluca Di Donfrancesco

L'economista nigeriana Okonjo-Iweala arriva alla guida del Wto

Il complicato percorso delle riforme passa dal triangolo Usa-Ue-Cina

Con un potere limitato e formale, per il nuovo direttore generale della Wto sarà impossibile risolvere i problemi del commercio globale, se ad aiutarla non ci sarà la volontà dei 164 Paesi membri. A cominciare dagli Stati Uniti, che, durante l’era Trump, hanno fatto tutto quello che potevano per paralizzare l’organizzazione simbolo della globalizzazione. Compreso bloccare la nomina alla sua guida dell’ex ministro delle Finanze della Nigeria, Ngozi Okonjo-Iweala.

Quel veto è caduto grazie all’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca. Il 5 febbraio Okonjo-Iweala è rimasta l’unica candidata in lizza, con il ritiro della sudcoreana Yoo Myung-hee. Subito dopo è arrivato il sostegno di Washington. Il 15 febbraio l’ultima formalità: l’economista nigeriana assumerà l’incarico il 1° marzo e il suo mandato, rinnovabile, scadrà il 31 agosto 2025. Sarà la prima donna e la prima africana a guidare la Wto. Nelle prime parole da direttore generale in pectore, ha ribadito la necessità di garantire accesso universale «ai vaccini e alle cure» contro il Covid-19, impegnandosi a mettere l’organizzazione al servizio della ripresa dall’emergenza economica e sanitaria.

Sfida impossibile

Okonjo-Iweala trova una Wto ridotta quasi all’irrilevanza dal sovranismo economico e dalla guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina. Sa bene che «sono necessarie profonde riforme», come ha ribadito anche ieri in un’intervista alla Cnn. Non sarà facile, però, in una organizzazione che procede per consenso.

Il nuovo direttore generale potrà contare sul ritorno degli Stati Uniti ai principi del multilateralismo, e non è poco, e magari su una possibile convergenza tra Usa e Ue. Le critiche di Washington alla Wto, però, non sono cominciate con l’arrivo dell’ex presidente Donald Trump: da tempo gli Stati Uniti chiedono regole diverse, per permettere alle loro aziende di gareggiare «alla pari» con la Cina, che a 20 anni dall’ingresso nella Wto, non si è ancora trasformata in un’economia di mercato.

Su questo fronte, l’Unione Europea, scioccata dalle spallate unilateraliste di Trump, ha però una posizione simile e la ribadirà nella revisione della sua strategia per il commercio, attesa a giorni: «Il livello al quale Pechino ha aperto il suo mercato non corrisponde al suo peso nell’economia globale e lo Stato continua a esercitare un’influenza decisiva sul sistema economico», si legge in una bozza del paper. Aprire il mercato cinese e affrontare il nodo dei sussidi, con il dialogo invece che a colpi di dazi, sono tra gli obiettivi dell’intesa sugli investimenti siglata (ma tutta da costruire) da Bruxelles e Pechino. Ancora ieri Peter Beyer, consigliere della cancelliera tedesca Angela Merkel, ha affermato che con Washington serve «una tabella di marcia comune per una riforma della Wto, che, tra le altre cose, induca finalmente la Cina a rispettare le regole del commercio internazionale. Le violazioni di queste regole devono essere sanzionate». Per l’ex capo della Wto, Pascal Lamy, la chiave del successo di Okonjo-Iweala sarà appunto nella sua capacità di operare al centro del «triangolo Usa-Ue-Cina».